В прошедшие выходные 23-24 июня, в честь двухлетия торгово-развлекательного центра «Душанбе Мол» гипермаркет «Ашан» едва справился с наплывом посетителей, который пришли на ранее объявленную акцию «2 года, 2 дня, 2 сомони». Оказалось, что за два дня гипермаркет посетили 80 тысяч человек.
«В честь праздника (двухлетия «Ашана» - прим.ред.) 23 - 24 июня была организована промо-акция. Эта операция имела огромный успех - за эти два дня к нам пришли более 80000 клиентов. Мы искренне благодарим вас за ваше доверие, а также за ваше терпение, потому что для вашей безопасности мы были вынуждены периодически временно закрывать доступ в магазин», - отмечается в пресс-релизе компании «Shiever Tajikistan» - оператор «Ашана», распространенном накануне среди местных СМИ.
Скидка в 2 сомони касалась только ста наименований товаров в гипермаркете, например, в этот день за 2 сомони можно было купить упаковку йогурта, пакетик «m&m’s», бутылку минеральной воды «Хаватаг», килограмм картофеля, пластиковый стаканчик с трубочкой и т.д.
Но судя, по комментариям в социальной сети Facebook, а так же, по словам очевидцев, не все покупатели сразу поняли, что за два сомони можно купить только определенные товары. Люди набирали целые тележки продуктов и только на кассе обнаруживали, что полуторакилограммовая курица стоит не два сомони.
«Бедные, что там творилось! – пишет на странице гипермаркета в ФБ Nargis Rustamovna. - Набрали тележками тонну продуктов, и только на кассе дошло, что не все продукты по 2 сомони; в зале было много разбросанных продуктов, на полках много надкусанных всяких разных сладостей, мне жалко работников «Ашана», эту грязь и неразбериху им еще разгребать».
Уже к 11 часам утра гипермаркет «Ашан» временно закрыл магазин, пока поток покупателей, оказавшихся внутри, не прекратился.
«Мы пришли в эту субботу с ребенком в кинотеатр и когда увидели огромную толпу перед входом в торговый центр, подумали, что там что-то случилось. Потом охранники нам объяснили, что все эти люди пришли на скидки в «Ашан» и провели нас с бокового входа в кинотеатр, т.к. главный вход был уже закрыт», - рассказывает душанбинка Зарина.
Кстати, по словам сотрудников других магазинов в торговом центре «Душанбе Молл», в эти выходные продажи выросли у всех.
Гипермаркет «Ашан» был открыт в Душанбе при участии президента страны Эмомали Рахмона 21 июня 2016 года. Тогда сообщалось, что душанбинский «Ашан» является первым гипермаркетом этой сети в Центральной Азии. «Ашан» расположился в новом торговом центре «Душанбе молл»; стоимость объекта составила 110 млн. сомони, в том числе строительные и монтажные работы выполнены на сумму 100 млн., закупка оборудования и других материалов на сумму 10 млн. сомони.
Строительные работы на объекте были начаты в апреле 2013 года, при строительстве до 400 строителей и специалистов различной сферы были обеспечены работой и средней заработной платой до 1500 сомони.
Проект торгового центра разработан ЗАО «Евразия», основные строительные работы также проведены этой компанией.
ЗАО «Shiever Tajikistan» создано в июне 2014 года ЗАО «Евразия», Европейским банком реконструкции и развития, а также Французской фамильной компанией «Shiever International». Эта компания является всемирно известной, в различных странах мира имеет более 3000 торговых центров гипермаркетов.
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Akmal 3 часа назад
Да ладно вам... это обычное поведение людей! Когда была "черная пятница" в городах России, Европы, США, там такой же ажиотаж был... посмотрите в YouTube.
Амир5 часов назад
ОМГ, стадо.. скидок что ли не видели?
Anvar5 часов назад
Да...народ еще не готов к тамому
Umed5 часов назад
Всё понимаю - когда нет продаж делать такого рода маркетинговые ходы... Но у Ашан (Душанбе) есть продажи.
Мне кажется, акционераи и управленцам данного комлпекса еще раз захотелось посмеятся над Душанбинцами и Таджикистанцами в целом...
Могли тупо хотя бы сделать пояснение в своих рекламных продуктах...
И не надо сейчас писать мораль, мол сами виноваты и т.д.
За такого рода "цирк над народом" в некоторых даже максимально либерально-демократичных государствах могут голову оторвать...
Задумайтесь...
S.S Umed3 часа назад
а че мужик взял да и сделал скидку . это же хорошо. многие запаслись на месяца 2 продуктами разве это плохо. о чем ты говоришь? да толпа, да бардак. но зато дешево брат это главное...
Pablo6 часов назад
Думаю не мало было краж с такой толпой
Гомер6 часов назад
Я в шоке, черная пятница отдыхает!!! Это ещё раз показывает безграмотность нашего менталитета!!! Вангую что стоило кому-то распустить слухи, что там всё по 2 сомони и вот вам результат. Ашанцы-ох и не готов наш народ к акциям!!!!
Диля7 часов назад
вухахаха, вот лошары! слава богу, я не поверила этой акции, да и вообще никаким акциям верить нельзя, все лохотрон
Henry7 часов назад
Мда. Вот так и наши таджики везде показывают свою культуру.