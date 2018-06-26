Первая группа таджикских паломников, состоящая из 180 человек, 6 августа отправится из Душанбе в Мекку для совершения обряда «хадж».

Об этом «АП» сообщил пресс-секретарь Комитета по делам религии Афшин Мукимов. По его словам, прием документов претендентов на совершение «Хадж-2018» на местах завершен, документы переданы в Комитет.

«Хадж к святыням Ислама будет длиться от 25 до 30 дней. Согласно договоренностям между Таджикистаном и Саудовской Аравией, в этом году таджикских паломников будут обслуживать две авиакомпании – таджикская «Сомон Эйр» и аравийская Flynas. Количество квот для таджикских паломников в этом году тоже не менялось»,- сообщил Мукимов.

Напомним, в 2016 году в Таджикистане было принято решение не включать в квоту лиц младше 40 лет. Таким образом, Комитет по делам религии пытался разрешить вопрос с огромной очередью желающих посетить святыни ислама.

В 2017 году стоимость хаджа для граждан Таджикистана составляла 32 тыс. 671 сомони, в 2016 году – 28 тыс. 649 сомони, а в текущем году – 33 тыс. 410 сомони.

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