Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своей поездки по городам и районам Согдийской области сегодня принял участие в празднике лепешки, меда и абрикоса в Худжанде, сообщает пресс-служба главы государства.
На празднике свою продукцию представили все города и районы Согда – хлебобулочные изделия, мед, 35 видов абрикосов, произведенных на севере страны.
Далее президент в Худжанде сдал в эксплуатацию два пяти- и шестиэтажный жилые дома, торговый центр, чайхану и детский сад.
Все вышеназванные объекты возведены и оснащены необходимым оборудованием местными бизнесменами. В общей сложности на их строительство потрачено 38 миллионов сомони.
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Fariza5 часов назад
Так красиво😻😻😻😻 выглядит ❤❤❤
Сироджиддин5 часов назад
Скоро Худжанд придумает праздник-персик, катик, яйцо и т.п...
xalim5 часов назад
что это за новый праздник???
А29018 часов назад
Меня одного удивляет, что Президент страны "сдал в эксплуатацию чайхану"???
Ташкент8 часов назад
Братья, Таджики! У Вас каждый день какой-то праздник, прям, глаза радуется.