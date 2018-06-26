Представители гражданского общества в Республике Таджикистан серьезно озабочены решением Минобрнауки Таджикистана о поездках студентов заграницу и просит Генеральную прокуратуру аннулировать это решение.

Речь идет о Решение Коллегии министерства от 28 февраля 2018 года «Правила поездок сотрудников образования и науки, преподавателей и сотрудников профессорско-преподавательского состава учебных заведений РТ в служебную командировку или на учебу за границу».

Эти правила, помимо поездок, регулируют также международные отношения в области образования и науки, реализацию проектов, международных программ и договоров, что противоречат целому ряду требований международных стандартов и национального законодательства.

«…Мы обращаемся к вам, чтобы соблюдались конституционные права людей и граждан, и не нарушались их права на свободу передвижения и выбора места пребывания и жительства, а также права покидать страну и возвращаться в нее…», - говорится в обращении представителей гражданского общества, в том числе Independent Center for Human Rights Protection и Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане в Генпрокуратуру.

Представители гражданского общества считают, что это решение нарушает, в частности, статью 13 Всеобщей декларации прав человека («каждый человек имеет право покинуть свою страну и вернуться в свою страну»), статью 12 Международного пакта о гражданских и политических правах («каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну»).

По мнению обратившихся, деятельность учебных заведений должна быть законной, честной и справедливой при максимально возможной степени гласности и участия.

В документы также приведен список требований ряда норм национального законодательства, которое это решение также нарушает. Помимо этого, представители гражданского общества считают, что данное решение окажет неблагоприятное влияние на улучшение доступа к образованию и глобальным инновациям, качества образования и эффективности отечественной науки, которые определены как условия для развития в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, а особенность предоставления разрешения на каждую поездку может обеспечить благоприятные условия для коррупции.

«Мы просим вас обеспечить верховенство закона, укрепить законность и порядок в целях защиты социальных, экономических, политических и других прав и свобод человека и гражданина... Из-за противоречия законодательству данного правового акта просим вас способствовать его отмене, в частности, аннулированию положения о поездках за границу школьников, студентов, аспирантов и докторов, которые не имеют доступа к конфиденциальной информации».

Напомним, «Правила поездок в рабочие или служебные поездки или на учебу за границу работников сферы образования и науки РТ, в частности учащихся, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов и работников вузов» состоит из трех частей. В первой части говорится, что указанные правила составлены на основе ряда законов и законодательных актов. Во второй приводится порядок выезда за границу работников центрального аппарата Минобрнауки и его подведомственных структур. Третья часть относится к учащимся, бакалаврам, магистрам, аспирантам, докторантам и работникам вузов.

В нем также приводится перечень необходимых документов для согласования выезда за границу. Указанные документы должны быть представлены в срок не позднее 15 рабочих дней до даты предполагаемого выезда. В случае несоблюдения сроков документы не будут рассматриваться. Каждый из выехавших за пределы страны должен не позднее чем в течение 5 дней представить письменный отчет о своей поездке с приложением фотографий и копий подписанных документов (в случае если было заключено какое-то соглашение о сотрудничестве и т.п.).

В случае непредставления отчета в следующий раз заграничная поездка будет запрещена.

Исполнение данных правил является обязательным для всех образовательных учреждений независимо от формы собственности.

С чем связано это решение Минобрнауки, официально в ведомстве не объяснили, но, по словам источника в министерстве, одна из причин - профилактика присоединения молодежи к «неправильным» объединениям.

Следует отметить, что недавно группе матерей практически удалось отменить одно из решений министерства. С 2010-11 учебного года таджикские школьники были лишены отдыха осенью и весной, но на зимних каникулах отдыхали весь январь. Таджикские мамы решили исправить ситуацию: участницы группы в Фейсбуке - Tajik Mama Group – составили петицию в Исполнительный аппарат президента на имя его главы Озоды Рахмон с просьбой вернуть весенние и осенние каникулы детям и отменить учебу летом.

В ответ Минобрнауки заявило о возможном возвращении школьных каникул в следующем учебном году. Сейчас этим вопросом занимается рабочая группа.

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