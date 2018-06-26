Представители гражданского общества в Республике Таджикистан серьезно озабочены решением Минобрнауки Таджикистана о поездках студентов заграницу и просит Генеральную прокуратуру аннулировать это решение.
Речь идет о Решение Коллегии министерства от 28 февраля 2018 года «Правила поездок сотрудников образования и науки, преподавателей и сотрудников профессорско-преподавательского состава учебных заведений РТ в служебную командировку или на учебу за границу».
Эти правила, помимо поездок, регулируют также международные отношения в области образования и науки, реализацию проектов, международных программ и договоров, что противоречат целому ряду требований международных стандартов и национального законодательства.
«…Мы обращаемся к вам, чтобы соблюдались конституционные права людей и граждан, и не нарушались их права на свободу передвижения и выбора места пребывания и жительства, а также права покидать страну и возвращаться в нее…», - говорится в обращении представителей гражданского общества, в том числе Independent Center for Human Rights Protection и Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане в Генпрокуратуру.
Представители гражданского общества считают, что это решение нарушает, в частности, статью 13 Всеобщей декларации прав человека («каждый человек имеет право покинуть свою страну и вернуться в свою страну»), статью 12 Международного пакта о гражданских и политических правах («каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну»).
По мнению обратившихся, деятельность учебных заведений должна быть законной, честной и справедливой при максимально возможной степени гласности и участия.
В документы также приведен список требований ряда норм национального законодательства, которое это решение также нарушает. Помимо этого, представители гражданского общества считают, что данное решение окажет неблагоприятное влияние на улучшение доступа к образованию и глобальным инновациям, качества образования и эффективности отечественной науки, которые определены как условия для развития в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, а особенность предоставления разрешения на каждую поездку может обеспечить благоприятные условия для коррупции.
«Мы просим вас обеспечить верховенство закона, укрепить законность и порядок в целях защиты социальных, экономических, политических и других прав и свобод человека и гражданина... Из-за противоречия законодательству данного правового акта просим вас способствовать его отмене, в частности, аннулированию положения о поездках за границу школьников, студентов, аспирантов и докторов, которые не имеют доступа к конфиденциальной информации».
Напомним, «Правила поездок в рабочие или служебные поездки или на учебу за границу работников сферы образования и науки РТ, в частности учащихся, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов и работников вузов» состоит из трех частей. В первой части говорится, что указанные правила составлены на основе ряда законов и законодательных актов. Во второй приводится порядок выезда за границу работников центрального аппарата Минобрнауки и его подведомственных структур. Третья часть относится к учащимся, бакалаврам, магистрам, аспирантам, докторантам и работникам вузов.
В нем также приводится перечень необходимых документов для согласования выезда за границу. Указанные документы должны быть представлены в срок не позднее 15 рабочих дней до даты предполагаемого выезда. В случае несоблюдения сроков документы не будут рассматриваться. Каждый из выехавших за пределы страны должен не позднее чем в течение 5 дней представить письменный отчет о своей поездке с приложением фотографий и копий подписанных документов (в случае если было заключено какое-то соглашение о сотрудничестве и т.п.).
В случае непредставления отчета в следующий раз заграничная поездка будет запрещена.
Исполнение данных правил является обязательным для всех образовательных учреждений независимо от формы собственности.
С чем связано это решение Минобрнауки, официально в ведомстве не объяснили, но, по словам источника в министерстве, одна из причин - профилактика присоединения молодежи к «неправильным» объединениям.
Следует отметить, что недавно группе матерей практически удалось отменить одно из решений министерства. С 2010-11 учебного года таджикские школьники были лишены отдыха осенью и весной, но на зимних каникулах отдыхали весь январь. Таджикские мамы решили исправить ситуацию: участницы группы в Фейсбуке - Tajik Mama Group – составили петицию в Исполнительный аппарат президента на имя его главы Озоды Рахмон с просьбой вернуть весенние и осенние каникулы детям и отменить учебу летом.
В ответ Минобрнауки заявило о возможном возвращении школьных каникул в следующем учебном году. Сейчас этим вопросом занимается рабочая группа.
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Диля7 часов назад
да-да, верните каникулы детям, а также их родителям
Alibek8 часов назад
Это беспредел! Я тоже поддерживаю их позицию по этому вопросу. Еще коррупция усиливается в Минобразования и за таких действии. Еще на 200% усиливается Тага бози. Как вы думаете вообще господа чиновники?
Rustam8 часов назад
Придумывают чёрти что, лишь бы усложнить процесс. Правильно написано "особенность предоставления разрешения на каждую поездку может обеспечить благоприятные условия для коррупции", так оно и будет, каждый препод, каждый зам кафедры и другие вовлечённые в этот процесс будут строить из себя важных персон от которыхзавист та или иная поездка!