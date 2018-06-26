Вчера на ЧМ-2018 по футболу прошли игры заключительного 3-го тура группового этапа в квартетах А и В. Как и ожидалось, на стадию «плей-офф» вышли изначальные фавориты. Если в группе А все было решено в предыдущем туре, то в группе В фаворитам пришлось вкладывать немало сил, чтобы продолжать борьбу. Иран и Марокко доставила немало хлопот «звездным» командам Португалии и Испании.

Португалия поделила очки с Ираном, а Криштиану Роналду не забил пенальти. Кроме того, Саудовская Аравия одержала первую за 24 года победу на мундиале, переиграв Египет.

Группа А

Класс Уругвая и безволие российской сборной

УРУГВАЙ - РОССИЯ - 3:0 (2:0)

Несмотря на результат матча, главную задачу сборная России выполнила - вышла на плей-офф. Фото ntv.ru

Голы: Луис Суарес, 10 (1:0). Денис Черышев, 23 - в свои ворота (2:0). Эдинсон Кавани, 90 (3:0).

В своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная России проиграла команде Уругвая.

На 10-й минуте сборная Уругвая открыла счет в матче. После нарушения со стороны Юрия Газинского главный арбитр встречи назначил опасный штрафной у ворот сборной России. Точным ударом отметился Луис Суарес.

На 23-й минуте уругвайцы увеличили преимущество, забив второй гол в ворота Игоря Акинфеева. После дальнего удара в исполнении Диего Лаксальта мяч попал в российского полузащитника Дениса Черышева и рикошетом от него залетел в сетку ворот.

На 36-й минуте сборная России осталась в меньшинстве после того, как Игорь Смольников получил вторую желтую карточку.

На последней минуте основного времени Диего Кавани установил окончательный счет в матче, 3:0 в пользу Уругвая.

Таким образом сборная России с 6 набранными очками вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы А, сообщает Чемпионат.сом

ПОСЛЕ МАТЧА

Оскар Табарес, главный тренер сборной Уругвая:

"Мы удовлетворены результатом. Сборная России не сильно на нас давила. Они пытались это делать, но мы на них нажали в первом тайме. Мы могли забить и больше трех мячей. Должен сказать, что у нас недостаточно опыта, нам не удалось забить на контратаках. Были ошибки в реализации голевых моментов, передачи не всегда были точными".

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

Указания Черчесова не дошли до футболистов Фото РИА Новости

"Психологически команда достаточно сильна, чтобы пережить это поражение. Нет, "пережить" - это неправильное слово. "Воспринять" - тоже. Перелопатить внутри и сделать определенные выводы. …Было сложно играть вдесятером, отыгрываться - тем более. Мы сделали те замены, которые и планировали, потому что ситуация требовала усилить середину поля, чтобы появилась возможность забить гол и сравнять счет. Мы хотели сыграть сегодня положительно, даже вдесятером. Хотим мы или нет, эта команда [Уругвая] другого уровня, еще раз повторю, через эту игру мы подготовились к следующей. Сегодня были скорости, другая игра, другой соперник, иные индивидуальные качества футболистов, только так можно подняться на следующий уровень".

Братское дерби в пользу саудовцев

Фото matchtv.ru Египетский форвард Мухаммад Салах не праздновал гол в ворота Саудовской Аравии. Он заметил: "Я считаю Саудовскую Аравию братской страной, и не радуюсь, когда забиваю мячи в ворота братьев.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ЕГИПЕТ - 2:1 (1:1)

Голы: Мохаммед Салах, 22 (0:1). Салман Аль-Фарадж, 45+6 - с пенальти (1:1). Салем Аль-Даусари, 90+5 (2:1).

Саудовская Аравия и Египет лишились шансов продолжить борьбу сразу после матчей второго тура. В личной встрече «зеленые соколы» и «фараоны» определяли лучшего из худших. Африканцы считались фаворитами поединка и подтвердили этот статус голом Мохамеда Салаха. В первом тайме арбитр встречи дважды назначал пенальти в ворота египтян, один из которых был реализован.

В конце компенсированного времени разыгравшиеся аравийцы склонили чашу весов в свою пользу.

ПОСЛЕ МАТЧА

Эктор Купер, главный тренер сборной Египта:

"Первый тайм мы провели прекрасно, создавали моменты. По крайней мере три совершенно явных. Потому что произошло после перерыва, наверное, есть объяснение. Мы разочарованы, но психологически мы точно были готовы.

Почему сборная Египта мало атакует? Оборона – это наша стратегия. Иногда нужно хорошо защищаться. В первом тайме мы имели нужный результат. Если бы использовали свои моменты – вели бы в счете.

В течение последних трех лет и пять месяцев Египет выступал неплохо. Неплохо сыграли с Уругваем в первом туре группового этапа чемпионата мира. Возможно, сегодня мы не учли некоторые факторы. Но если бы мы поменяли стратегию, могли бы вообще не выйти на ЧМ. Не скажу, что стратегия сегодня не сработала.

Пока я не собираюсь подавать в отставку. У меня действующий контракт на определенный срок. Вопрос об отставке не стоит поднимать. Посмотрим, что будет после ЧМ. Мы провели две встречи с Федерацией футбола Египта, предстоит еще одна. Пока ничего неизвестно.

Я не видел никаких проблем и расстройства внутри команды. По крайней мере мне о них неизвестно. Комментарии я слышал разные.

Зная Салаха, не думаю, что он уйдет из сборной. Может, это только слухи. Ни в коем случае не думаю, что он мог такое сказать. Он сыграл прекрасно в сегодняшнем матче, хоть иногда и не мог сделать то, что умеет. Иногда от него можно ждать большего, но постоянно это невозможно. Он - хребет команды, ее стержень".

Хуан Антонио Пицци, главынй тренер сборной Саудовской Аравии:

"До первого гола мы почти не ошибались в обороне, но допустили неточность, когда забил Мохамед Салах. Затем мы вернули контроль над мячом и владели инициативой. Матч был достаточно открытым, все хотели выиграть и было много пространства. Мы заслужили эту победу. Мое будущее – это решение федерации футбола Саудовской Аравии, а не мое. Думаю, оно будет принято через несколько дней. Я доволен игроками. Надеюсь, все решится хорошо",

Иран показал характер

Группа В

ИРАН - ПОРТУГАЛИЯ - 1:1 (0:1)

Голы: Рикарду Куарежма, 45 (0:1). Карим Ансарифард, 90+3 - с пенальти (1:1).

Криштиану Роналду не забил пенальти в матче с Ираном. Фото AFP

Сборная Ирана к третьему туру неожиданно сохранила шансы на выход из группы. Чтобы попасть в 1/8 финала команде португальского тренера Карлуша Кейруша требовалось побеждать сборную Португалии.

В целом игравшие на быстрых контратаках иранцы надёжно держали оборону до 45-й минуты. Помогали друг другу, успевали перестраиваться и перекрывать зоны.

Но Рикарду Куарежма забил «гол в раздевалку» классным ударом внешней стороной стопы.

В начале второго тайма Криштиану заработал пенальти в единоборстве с Эззатоллахи. Чтобы рассмотреть нарушение правил, парагвайскому судье Энрике Вильяфанте пришлось обратиться к помощи системы VAR. Причём иранцы даже после повтора отказывались верить в фол со стороны полузащитника «Ростова», который очень жёстко встречал Роналду на протяжении всей игры. Эхсан Хаджсафи, а также Азмун заработали предупреждения за давление на арбитра. Роналду взял мяч, подошёл к «точке» и… не справился с нервами! Тут уже Беиранвард был великолепен, совершив эффектный сейв в красивом прыжке.

Второй тайм – торжество системы VAR. На 90+1-й минуте судья, внимательно поглядев в экран, поставил пенальти уже в ворота сборной Португалии! За игру рукой. Карим Ансарифард из «Олимпиакоса» оказался хладнокровнее Роналду и забил – 1:1. Иранцы пошли на штурм ворот Руя Патрисиу, создали почти стопроцентный момент и… простили Португалию. Иран мог выиграть эту группу! Но команда Кейруша вылетает, а с Россией всё-таки сыграет Испания.

ПОСЛЕ МАТЧА

Карлуш Кейруш, главный тренер сборной Ирана:

"Этой игрой мы гордимся. Минута за минутой, единоборство за единоборством мы сражались с одной из лучших команд мира. Если бы в футболе была справедливость - знаю, что ее нет - в этой игре мог бы быть только один победитель -иранская команда".

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии:

"Мы вышли в 1/8 финала и не хотим останавливаться на этом. Мы ещё до игры понимали, что сыграем или с Уругваем, или с хозяевами турнира. Конечно, это разные сценарии: у России была бы мощнейшая поддержка, а Уругвай - команда с топ-игроками, она прекрасна. Но и Португалия тоже! У нас есть своё оружие, и мы собираемся выиграть".

Марокканцы могли победить Испанию

ИСПАНИЯ - МАРОККО - 2:2 (1:1)

Голы: Халид Бутаиб, 14 (0:1). Иско, 19 (1:1). Юссеф Эн-Несири, 81 (1:2). Яго Аспас, 90+1 (2:2).

Эпизод матча Испания – Марокко Фото UA-Football

Сборная Марокко, не смотря на ранний вылет из чемпионата, не собиралась так легко сдаваться и открывать все двери перед грозной Испанией. Марокканцы в итоге дали настоящий бой не ожидавшим того явно подопечным Фернандо Йерро.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий марокканцев Халид Бутаиб. Через пять минут испанцы сравняли счёт — забитый мяч на свой счёт записал полузащитник Иско. На 81-й минуте гол забил форвард сборной Марокко Юссеф Эн-Несири, вышедший на замену автора первого гола – Бутаиба. В компенсированное время матча нападающий испанцев Яго Аспас установил конечный счёт встречи.

Сборная Марокко набрала 1 очко и вместе с командой Ирана (4) покидает чемпионат мира — 2018.

ПОСЛЕ МАТЧА

Фернандо Йерро, главный тренер сборной Испании:

"Мы не думали о том, с кем играть в плей-офф, мы просто хотели занять первое место. Следующий матч будет сложным, и нам надо быть серьезнее. Мы будем играть с командой-хозяйкой чемпионата, с командой, за которую будет болеть большинство болельщиков на стадионе. У нас была сложная группа, в которой было сложно играть с каждым соперником. Мы пропустили пять голов в трех матчах - это плохо и много, так что нам есть над чем работать, чтобы подготовиться к плей-офф".

Эрве Ренар, главный тренер сборной Марокко:

"Мы хотели и могли победить испанскую сборную. Нам было тяжело, ведь мы играли против команды, в которой собраны игроки "Реала" и "Барселоны". Мы отдали все силы и заработали неоценимый опыт, сыграв с лучшими командами мира - Испанией и Португалией".

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

Салах извинился перед египетским народом

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах принес извинения болельщикам за неудачное выступление команды на чемпионате мира — 2018, передает «Газеты ру» со ссылкой на ТАСС.

«Я прошу прощения у египетского народа за поражения нашей команды в трех играх на чемпионате мира и благодарю за громадную поддержку, оказанную игрокам египетской команды», — сказал Салах.

Также форвард отметил, что «фараоны» намерены достичь успеха на мировом первенстве в 2022 году.

«В Египте много молодых игроков, которые с огромным энтузиазмом относятся к футболу и готовы более успешно выступить на чемпионате мира — 2022», — заключил игрок.

Комментатор игры Египта с Саудовской Аравией скончался во время матча‍

Бывший тренер египетской команды «Земалек» скончался во время матча третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Египта и Саудовской Аравии, сообщает Youm7.

По информации издания, Абдрахим Мухаммед Негм комментировал игру национальной команды на одном из местных телеканалов. Во время матча специалиста настиг сердечный приступ. Тренер был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось.

Самый везучий и самый несчастный воришка

Как передает «Чемпионат ру», безымянного воришку из Мексики можно считать и самым удачливым, и самым невезучим преступником на чемпионате мира. Он, будучи заядлым болельщиком, не смог рассчитать свои расходы, и в Москву прилетел без денег на билет. Проблему он решил просто – украл в аэропорту первую попавшуюся сумку с деньгами. Каково же было его удивление, когда, открыв сумку, он обнаружил внутри не кошелёк с мелочью, а несколько тысяч долларов в пачках. На радостях он даже поделился деньгами со своими друзьями, но всё украденное пришлось вернуть: служба безопасности Домодедово вычислила воришку по камерам видеонаблюдения. Смотреть драматичный матч Мексика – Германия ему пришлось в отделении полиции.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus