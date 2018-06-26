В преддверии Дня национального единства в офисах ЗАО «Международный банк Таджикистана» состоялась церемония награждения лучших клиентов этой молодой, но уже добившейся признания жителей страны, финансовой организации.

Заместитель председателя банка Орзу Алиев на встрече отметил, что, главными приоритетами банка являются открытость, доброжелательность, а также поддержка клиентов на протяжении всего периода их сотрудничества с банком.

«Мы всегда готовы идти навстречу своим клиентам, находить приемлемые для них финансовые решения, при этом мы объективно и открыто разъясняем им весь процесс работы с банком. Мы рады, что клиенты выбрали наш банк для решения своих финансовых задач и постараемся оправдать оказанное нам доверие», - сказал он.

Фото МБТ

Всем победителям конкурса были вручены памятные подарки и грамоты.

ЗАО «Международный банк Таджикистана» получил лицензию Национального банка 29 февраля 2016 года. Банк был создан на базе ООО МДО «Стандарт молия». Банк является активным участником рынка банковских услуг Таджикистана, осуществляя все основные виды банковских операций. Филиальная сеть МБТ сформирована из шести филиалов и шести центров банковского обслуживания в нескольких районах республики.

Девизом, которыми руководствуется Банк в своей деятельности, являются простота, прозрачность и надежность!

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