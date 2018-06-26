Поражение России, извинение Салаха, спасение Испании и незабитый пенальти Роналду: итоги 12-го дня ЧМ-2018 по футболу
Флагшток, герб, «Фаровон» и гостиница: президент открыл в Истаравшане несколько объектов
Новый грузовой терминал МАД сможет обрабатывать до 12 тыс. тонн грузов в год
Международный банк Таджикистана наградил памятными подарками своих активных клиентов
Минкультуры Таджикистана определило лучший парк культуры и отдыха в стране
Для улучшения управления водными ресурсами в Таджикистане АБР дополнительно выделит $6,5 млн.
Во время пребывания президента в Истаравшане в городе вспыхнул пожар
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