Таджикистан и Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) намерены подготовить новую программу сотрудничества, которая охватит инвестиционные проекты в сфере коммуникаций, энергетики и в аграрном секторе.

Об этом было заявлено 25 июня в городе Истаравшан в ходе встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главой JICA Шиничи Китаока.

Президент выразил удовлетворенность состоянием сотрудничества официального Душанбе с этим агентством в сферах повышения квалификации госслужащих, обеспечения населения республики питьевой водой, охраны здоровья матери и ребенка, охраны государственной границы, гражданской авиации.

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах улучшения делового климата в Таджикистане, повышения конкурентоспособности таджикской экономики и промышленности, создания новых рабочих мест в республике, привлечения японских грантов в предотвращение стихийных бедствий.

JICA – независимое государственное агентство, которое реализует официальную помощь развитию от имени правительства Японии, являясь одной из самых больших двусторонних организаций по развитию в мире с сетью из 97 заграничных офисов и различными проектами в более чем 150 странах мира.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году, пригласив госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по качественному государственному управлению и макроэкономическому развитию, что было критически важным для мира и стабильности в стране.

К концу марта 2016 общее количество участников программы совместно создания знаний (ПССЗ) JICA ранее называемый тренинг курсы превысило более 2 000 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Душанбе, и с того времени динамично реализуются различные проекты безвозмездной финансовой помощи и технической помощи в таких секторах, как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт энергетика, наращивание потенциала и т.д. JICA завершило реализацию 32 проектов на общую сумму 82,06 млн. долларов США технической помощи и 259,15 млн. долларов грантовой помощи, некоторые из которых продолжают реализовываться.

Напомним, накануне в Душанбе открылся крупнейший в регионе грузовой терминал. Он был реконструирован в рамках «Проекта улучшения международного аэропорта Душанбе», который финансировался правительством Японии через JICA. На этот проект был выделен грант в размере 2270 млн. японских йен (около 20,8 млн. долларов США).

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