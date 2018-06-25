Все участники семинара вовлечены в процесс сбора и анализа данных на национальном уровне.

Двадцать экспертов в области наркоэпидемиологии и мониторинга наркоситуации из четырех стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) усовершенствовали свои навыки по анализу данных и подготовке научных аналитических отчетов в рамках семинара в Душанбе.

Эти эксперты работают с данными национальных кросс-секторальных обзоров (анкетирование общего населения, школьное анкетирование, сбор данных наркологического учета и лечения наркозависимости, а также отчетности по ВИЧ, био-поведенческие обзоры и другие) в своих странах.

Все участники семинара являются членами рабочих групп по мониторингу наркоситуации, а также вовлечены в процесс сбора и анализа данных на национальном уровне.

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В течение трех дней семинара участники ознакомились со статистической программой STATA, которая была закуплена программой CADAP. Они также усовершенствовали свои навыки составления национальных отчетов и составление библиографии и библиографических ссылок.

Программа CADAP 6 представляет собой преемственность политики ЕС и долгосрочного взаимодействия с центрально-азиатскими партнерами для способствования дальнейшему усилению политики в области снижения спроса на наркотики.

Программа реализуется Консорциумом из Нидерландов, Чешской Республики, Польши и Германии вместе с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) при финансовой поддержке ЕС.

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