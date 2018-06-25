На самом деле разобраться в том, что такое «газировка» или «минералка» – не такое простое занятие, как кажется. «АП» решила разобраться в этом вопросе и выяснить, что лучше пить, чтобы избавиться от жажды.

Что такое минеральная вода?

По сути, это вода, скопившаяся в слоях земных пород за многие тысячелетия, а то и миллионы лет. Это может быть вода, просочившаяся с поверхности, или же поступающая из недр планеты, в процессе отделения водяных паров от магмы и их последующей конденсации.

Свои особые свойства она приобретает благодаря растворяемым в ней минеральным веществам. О степени чистоты минеральной воды, говорит глубина залегания: чем глубже вода уходит в породу, тем выше степень очистки, содержание углекислоты и полезных веществ в ней.

К примеру, минеральная вода «Оби Зулол» добывается из естественных подземных скважин глубиной более 200 метров, поэтому в ней содержится большое количество полезных, биологически активных, натуральных элементов.

По словам гастроэнтеролога, академика АН РТ, научного руководителя института гастроэнтерологии при Министерстве здравоохранения и социальной защиты РТ Гиесиддина Мироджова минеральная вода обладает особыми физико-химическими свойствами, содержит газы, соли, органические вещества, оказывающие лечебное воздействие на организм человека.

Фото: USAID

«Еще в 19 веке классик русской медицинской школы, крупнейший врач-терапевт, профессор Григорий Захарьин говорил о минеральной воде, как о панацее от многих заболеваний кишечно-желудочного тракта, почек, печени и желчного пузыря. С тех пор ничего не изменилось; и сегодня обыкновенная минеральная вода используется не только в качестве отличного способа утоления жажды, но и в лечебных целях», - говорит Мироджов.

При этом минеральная вода может быть с газом и без.

А что собой представляют газированная и негазированная вода?

Газированная вода – это минеральная или столовая вода, которая обогащена двуокисью углерода, делается это не только для специфического вкуса, но и ради консервирующих (антимикробных) свойств двуокиси углерода, которые препятствуют размножению микробов.

То есть сроки хранения газированной воды за счет обогащения углеродом увеличиваются, а условия хранения упрощаются.

При этом эффект газа легко устраняется, если дать воде отстояться.

В природе газированная вода встречается крайне редко и из-за низкого содержания углекислого газа она быстро выдыхается, теряя свои свойства.

Что касается негазированной воды, то это вода из подземных источников или родников.

И что выбрать?

По словам Мироджова выбирая между газированными и негазированными минеральными водами, он предпочитает негазированные.

«Но если кому-то нравится привкус газированной минеральной воды, то никаких противопоказаний для здорового человека в ее употреблении нет, - говорит академик. – Главное, во всем знать меру. В среднем в сутки допустимо выпивать до 1,5 литров негазированной минеральной воды или до 3 стаканов газированной минеральной воды».

Фото «Уральская неделя»

Кстати, кардиохирург с мировым именем, Лео Бакерия, советует всем пить газированную воду. Он обосновывает это тем, что в человеческом организме, в желудочно-кишечном тракте присутствует два вида микробов: анаэробные и аэробные. Газированная вода улучшает микрофлору кишечника.

То есть минеральную воду может пить каждый?

Нет не каждый. Мироджов объясняет, что минеральные воды отличаются по степени минерализации и уровню pH.

Например, при хроническом гастрите и язвенной болезни, когда у пациента наблюдается высокая кислотность желудочного сока, следует принимать щелочные минеральные воды, но ни в коем случае не кислые.

Здоровому же человеку рекомендуется пить минеральные воды слабой и средней минерализации (2 - 5 и 5 - 15 граммов соответственно растворенных в воде ионов и биологически активных элементов на 1 литр воды) и нейтрального (6,8 - 7,2) pH уровня.

А можно обойтись без лишних затрат и просто пить кипяченую воду?

По идее можно, вреда это не причинит, но вот ученые называют кипяченую воду – «мертвой». Потому что во время нагревания вода теряет все свои полезные свойства; на современном оборудовании очистки такого не происходит. Так что все-таки лучше употреблять бутилированную воду.

Так какая вода все-таки лучше утоляет жажду?

Лучше всего утоляет жажду все-таки газированная вода, потому что она быстрее всасывается в кровь, на втором месте – минеральная вода без газа. Лечебная минералка для утоления жажды совсем не подходит.

Кстати, в Таджикистане мягкий и освежающий вкус «Оби Зулол» сделал её одной из самых популярных в нашей стране, а также и за рубежом.

Фото Ural-eurasia.ru

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