Вот уже 11 день как в Российской Федерации проходит Чемпионат мира по футболу. Посмотреть на матчи любимых команд в 11 крупные российские города съехались сотни тысяч болельщиков со всего мира. 71-летний Абдушариф Рахимов из города Худжанд не исключение.

Этот ярый фанат футбола, несмотря на дальнюю дорогу и сложности со здоровьем, решил посмотреть на игру англичан и бельгийцев непосредственно с калининградского стадиона.

«Играть будут они 28-го числа в полдень. Я должен оказаться там, ведь я так болею за сборную Англии. Да и потом, я планирую одной стрелой убить двух зайцев: посмотреть это зрелище непосредственно и представить нашу страну среди многотысячных болельщиков, ведь я буду держать там флаг Таджикистан», - рассказывает пенсионер.

Историю о нем вы можете посмотреть уже завтра, во вторник.

А в четверг вас ожидает интересный сюжет из Бухары. В прошлый раз мы вам рассказывали об уникальной галерее в этом городе, а в этот раз мы решили познакомить вас с уникальными жителями – с евреями Бухары. О них вы, наверное, много слышали, но посмотреть и оценить их необычный образ жизни вам точно еще не удавалось. Так что не пропустите видео-историю.

Закроем мы эту неделю выпусков наболевшей темой – вы сами знаете, сколько сложностей было, когда отношения между Узбекистаном и Таджикистаном, мягко говоря, были не совсем теплые. Так вот, мы нашли в Пенджикенте мужчину, который не мог видеть более 20 лет свою родную сестру, проживающую по ту сторону границы, в Самарканде. За этот период, по его словам, у сестры появились даже внуки, которых он знать не знал. Он нам расскажет о том, как изменилась их жизнь, после улучшения отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. Выйдет история уже в пятницу.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

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Цель нашего проекта проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

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