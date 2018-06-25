В Республиканском институте повышения квалификации учителей состоялось презентация, на которой работники школ районов республиканского подчинения узнали о дополнительных возможностях обучения с помощью интернета, в том числе мобильного. Презентацию образовательных ресурсов Всемирной сети провели сотрудники компании «МегаФон Таджикистан».

Интернет дает возможность получать знания всюду, где доступна мобильная сеть. Смотреть обучающее видео или читать книги на смартфонах и планшетах можно дома, в автобусе, в парке или школе. У педагогов вызвали большой интерес методы онлайн-обучения, которые можно применять на уроках. В их числе, например, демонстрация иллюстраций или аудио-роликов из интернета во время объяснения новой темы.

Фото Мегафон Таджикистан

Участники встречи пришли к единодушному мнению, что использование интернета позволит сделать процесс обучения намного более интересным для современных школьников, охотно осваивающих новые технологии.

«Я уже восемь лет являюсь абонентом «МегаФон Таджикистан», вся моя семья тоже очень ценит вашу надежную связь. А сегодня я увидела, что компания вносит большой вклад и в дело образования жителей Таджикистана. Спасибо за ваши рекомендации и полезные знания!» – сказала представителям оператора учительница из Гиссара Муккарама Шарипова.

Фото Мегафон Таджикистан

Сотрудники компании «МегаФон Таджикистан» рассказали педагогам и об услугах для удобного и выгодного общения – в частности, о мобильном приложении «МегаФон Life». Оно объединяет голосовую связь, мессенджеры, «Личный кабинет» для управления услугами, а также позволяет писать сообщения, создавать групповые чаты, обмениваться фото, видео и другими файлами, что пригодится педагогам и для работы с учениками. У «МегаФон Life» есть еще один важный плюс: исходящие звонки на международные направления для абонентов, использующих приложение «МегаФон Life», являются бесплатными. Это оценят те, чьи близкие работают или находятся в командировке за рубежом.

Фото Мегафон Таджикистан

«Когда в районах Таджикистана появляются современные телеком-услуги, жизнь людей меняется к лучшему, становится более удобной. Уже не требуется ехать в город за нужными книгами – их можно прочитать онлайн на мобильном устройстве. Интернет позволяет даже получать высшее образование, обучаясь в вузе дистанционно. Рассказывая жителям РРП о возможностях Всемирной сети, мы стремимся к тому, чтобы абоненты всех возрастов использовали их максимально широко – в том числе для профессионального роста и повышения своего образовательного уровня», – подчеркнул руководитель Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по городу Душанбе и РРП Парвиз Давлятов.

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