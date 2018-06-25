В 2017 году уровень общих расходов на сектор здравоохранения составил 2,2% от ВВП, или 1 млрд 367 млн сомони. Чтобы вы понимали, этих денег хватило, чтобы на одного больного в день выдавались лекарства на сумму в три сомони. Другими словами, на «бинт и зеленку».

О сложностях в отрасли и некоторых достижениях в интервью «АП» рассказал министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Насим Олимзода.

- Насим Ходжаевич, уже почти полтора года вы возглавляете Министерство здравоохранения и соцзащиты, расскажите о достижениях и сложностях, которые у вас были за время работы?

- В области политики здравоохранения ключевыми достижениями можно назвать утверждение Кодекса здравоохранения, программ охраны здоровья (Программа госгарантий на 2017–2019 годы; Национальная программа по противодействию эпидемии вируса иммунодефицита человека в РТ на 2017–2020 годы; Национальная программа реабилитации инвалидов на 2017–2020 годы; ряд национальных стратегических программ и планов по вопросам питания).

В области предоставления качественных медицинских услуг - это: открытие Национальной референс-лаборатории, сдача в эксплуатацию фармацевтических производств, оздоровительных и спортивных площадок, строительство свыше 40 медицинских учреждений. Это восстановление более 50% систем водо- и теплоснабжения медицинских учреждений; проведение аккредитации в соответствии с международными стандартами более 20 медицинских учреждений.

Работа состоит не только из достижений и радостных событий. Бывают трудности. Сложности в начале 2017 года были, когда была отмечена вспышка кори, но нам тогда удалось быстро предотвратить её распространение.

- Что нового случится в системе Минздрава и соцзащиты Таджикистана в ближайшем будущем?

- В ближайшем будущем планируется сдача в эксплуатацию двух производственных фармацевтических объединений по переработке лекарственного растительного сырья и изготовлению лекарственных средств из местного растительного сырья. К концу 2018 года запланировано открытие хирургического отделения на 40 коек в ЦРБ Яванского района. Также запланированы строительство и реабилитация учреждений с оснащением медицинским оборудованием в пилотных районах проектов Немецкого банка развития и реконструкции, Всемирного банка, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (более 30 объектов).

Семейным врачам – да!

- По статистике Минздрава и соцзащиты, есть нехватка врачей и среднего медперсонала в семейной медицине. Насколько успешным оказался опыт внедрения системы врачей общей практики (семейных врачей)?

- Успех есть. Это улучшение качества предоставления медицинской помощи на уровне сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, снижение бремени на госпитальный сектор, внедрение ресурсосберегающих технологий, реализация новых механизмов финансирования.

В республике сейчас 4 тысячи 252 семейных врача, или 79,7% от потребности (всего нужно 5333), и 7355 семейных медицинских сестер, или 68,9% от потребности, которая составляет 10 667 человек).

Увеличение обращений посетителей к семейным врачам говорит о повышении доверия населения к этим специалистам. Фото Всемирного банка

В результате внедрения модели семейной медицины, как я уже сказал, за последние восемь лет достигнуты определённые результаты. Можно перечислить ряд параметров. Например, обращение посетителей к семейному врачу по сравнению с предыдущими годами улучшилось (в 2000 году - 3,6 раза, в 2017 году - 4,4 раза в год), что говорит о повышении доверия населения к этим специалистам. Кроме этого, улучшились все демографические показатели: снизилась материнская и детская смертность, заболеваемость инфекционными заболеваниями (туберкулёз, ВИЧ/СПИД, малярия) и неинфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринологические). Это тоже, в частности, заслуга семейных врачей.

- В советскую бытность регулярно проводилась диспансеризация населения. Практика всеобщей диспансеризации населения на бесплатной основе осталась в России. Нужно ли Таджикистану возрождать прошлый опыт?

- Несмотря на значительное улучшение финансирования здравоохранения, экономика здравоохранения страны всё ещё неустойчивая. В 2017 году уровень общих расходов на сектор здравоохранения составил 2,2% от ВВП. Это низкий показатель по сравнению с советским периодом (в 1991 году, например, он составлял 4,5%). Предпринимаемые усилия дают результаты, но они не в состоянии снять груз проблем, накопившихся за последние два десятилетия.

В последние годы в связи с переходом на услуги, ориентированные на семейную медицину на уровне первичной медико-санитарной помощи, диспансеризация населения проводится по принципу всеобщего охвата всех членов семьи, то есть семейный врач регулярно наблюдает всех членов семьи, и он ответственен за состояние их здоровья.

Наряду с этим население республики находится под систематическим наблюдением работников медицинских учреждений в рамках вертикальных программ (например, наблюдение детей до пяти лет в рамках программы иммунизации; проведение профосмотров школьников, медосмотров поступающих в вузы или при трудоустройстве на работу, медосмотров водителей, мигрантов, периодических медосмотров инвалидов и др.).

Диспансеризация населения необходима для профилактики возникновение заболеваний и выявления болезней в раннем периоде, поэтому министерство намерено применить успешный опыт предыдущих лет.

О льготниках и диабетиках

- Что предусматривает перечень бесплатных услуг в медицинских учреждениях и для кого они предусмотрены?

- Бесплатные медико-санитарные услуги предоставляются льготным лицам согласно перечню групп населения РТ, которые в соответствии с социальным статусом и медицинскими показаниями имеют право на получение бесплатных медуслуг, при предъявлении документов, подтверждающих их права на социальные льготы.

В первую группу входят категории граждан, имеющих право на бесплатное получение медицинских услуг по социальному статусу (участники, ветераны и инвалиды ВОВ, воины-интернационалисты, члены малоимущих семей и одинокие малоимущие граждане, дети в возрасте до одного года, пенсионеры в возрасте 80 лет и старше и другие). Во вторую группу входят категории граждан, имеющих право на бесплатное получение медуслуг по показаниям (больные с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии, больные лепрой, бешенством, ВИЧ/СПИД, дифтерией и другие).

В 2018 году из бюджета страны было выделено 4 млн сомони на покупку инсулина Иллюстративное фото

- Сколько предусматривает бюджет на одного стационарного больного в день?

- Ежегодно из государственного бюджета выделяются средства для амбулаторных и стационарных больных. В 2018 году в целом для стационарного лечения пациентов выделена сумма в 802 миллиона 500 тысяч сомони, из которой на каждого больного предусматривается 62,8 сомони из расчёта на один койко-день, причём на медикаменты предусмотрено на одного больного 2,86 сомони в день.

- Какие льготы предусмотрены для больных диабетом, и каких категорий? Сколько средств из бюджета выделяется на этих больных? На какой период времени и на сколько больных рассчитаны эти средства? Как они распределяются?

- Больные сахарным диабетом первой степени (инсулинозависимая форма) имеют право на бесплатное получение медицинских услуг в государственных медицинских учреждениях страны. Их в стране насчитывается около 5 тысяч. Ежегодно из бюджета выделяется определенная сумма на закупку инсулина для этих больных. В 2018 году из бюджета страны было выделено 4 млн сомони, т.е. в год на одного больного предусмотрено 18-20 флаконов, и распределяются они согласно реестру и заявке. Указанное количество полностью покрывает годовую потребность больных в инсулине. Кроме этого, для больных сахарным диабетом предусмотрено предоставление бесплатных медицинских услуг.

О зарплатах и врачебных ошибках

- Лучшие врачи уезжают из страны. Что делает министерство для предотвращения оттока кадров?

- Мы может только мотивировать. Так, для мотивации специалистов медицинской и социальной сферы правительство ежегодно повышает заработную плату на 15-25%. Для привлечения молодых специалистов местные органы исполнительной власти на областном, городском и районном уровнях выделяют земельные участки.

- Семейный врач выполняет функции четырех врачей на своем участке (педиатр, терапевт, акушер-гинеколог и своего профиля) и получает зарплату в 800 сомони. Врач узкого профиля получает зарплату в 600 сомони…

- Согласно Инструкции по оплате труда работников здравоохранения семейный врач получает больше, чем врачи других специальностей (семейный врач без категории получает - 809,60 сомони, второй категории - 899,30, первой категории – 998,20 и высшей категории – 1108, 60 сомони).

Для поддержки специалистов семейной медицины кроме зарплаты им выплачиваются надбавки к заработной плате в объеме 30% относительно зарплаты работников госпитальной службы и 10% по сравнению с узкопрофильными специалистами.

- Как расследуются жалобы пациентов на врачей? Можете ли вы назвать количество случаев доказанной врачебной ошибки в прошлом году?

- За 2017 год было возбуждено 3 уголовных дела в системе здравоохранения, которые включают врачебные ошибки, халатность, нарушение законодательства.

Министр здравоохранения будет в оnline!

Конечно, мы не смогли задать все вопросы, которые могут интересовать наших читателей в области здравоохранения, и потому у вас есть возможность задать министру вопрос лично.

Господин Олимзода любезно согласился на оnline-интервью. Он ответит на вопросы читателей Asia-Plus.

Ответы на вопросы будут размещаться по мере их поступления на сайте www.news.tj

Читатели могут отправлять свои вопросы по адресу: newspaper@asiaplus.tj c пометкой «Вопрос министру здравоохранения».

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