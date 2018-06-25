Сегодня, 25 июня, в Худжандском горсуде должно было состояться очередное судебное слушание по делу руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова. Однако он перенесен из-за казарменного положения.

Председательствующий на данном процессе заместитель председателя Худжандского горсуда Джурахон Рахмон объявил, что очередное слушание состоится 3 июля.

«В связи с тем, что в области объявлено казарменное положение в правоохранительных органах, подсудимого конвои не привезли из СИЗО. А очередное слушание состоится 3 июля в 14 часов», - сказал он, добавив, что казарменное положение продлится до 29 июня.

В зале суда присутствовали экс-глава Управления по делам молодежи Согда Олим Зохидзода с адвокатом Комилом Ибодуллозода, защита Мирсаидова, гособвинитель, прокурор Рауфхон Ализода и журналисты.

Напомним, на предыдущем заседании 20 июня не было Олима Зохидзода. Его адвокат тогда сообщил, что Зохидзода не может принять участие в заседании по причине того, что находится в Душанбе.

Защита Мирсаидова, в свою очередь, отказалась проводить слушание без экс-главы молодежного управления и хотела покинуть зал. Но судья Джурахон Рахмон предложил зачитать показания группы участников команды КВН, которые не могут участвовать на суде. После того, как были зачитаны показания 10 человек - участников команды КВН - Джурахон Рахмон объявил перерыв до понедельника, 26 июня 2018.

Казарменное положение введено в области в связи с тем, что в Канибадаме 27 июня пройдут основные мероприятия Дня национального единства.

В торжествах примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, представители правительства, парламента, общественности, таджикских диаспор проживающих в странах дальнего и ближнего зарубежья.

По данным источника, в рамках пребывания в Канибадаме президент сдаст в эксплуатацию новые объекты социально-экономического назначения, проведет встречу с активом города, ознакомится с достижениями аграриев и промышленников.

В частности будет сдан в эксплуатацию новый стадион на 10 тыс. зрителей, где и пройдет праздничный концерт.

21-ю годовщину Дня национального единства Таджикистана с концертными и развлекательными мероприятиями отметят во всех городах и районах страны.

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