Капитальный ремонт 45-километрового участка автодороги Душанбе-Чанак откладывается до следующего года. Такое решение принято, чтобы не препятствовать поставке угля для столичных теплоэлектроцентралей.

Филиал компании Innovative road Solutions (IRS), которая управляет автодорожной инфраструктурой Душанбе-Чанак, планировал в текущем летнем сезоне сделать капитальный ремонт 117 километров этой дороги. Однако теперь этот ремонт отложили.

«В планы внесены изменения согласно протоколу заседания с участием премьер-министра. Капитальный ремонт части дороги от 61 до 106 километра не будет проведен. Такое решение принято с тем, чтобы не препятствовать налаженному проезду большегрузных машин, которые занимаются поставкой угля для Душанбинскую ТЭЦ-1 и ТЭЦ «Душанбе-2», - сообщает компания.

Между тем, на других участках этой дороги ремонтные работы идут в штатном режиме.

«Работы в Варзобском, Зарафшанском и Согдийском зонах продолжаются организованно, интенсивными темпами», - говорится в сообщении IRS.

Реконструкция автодороги Душанбе-Чанак, протяженностью 410 километров, была завершена в 2010 году. На эти работы было потрачено почти 300 миллионов долларов, заимствованные у Китая сроком на 20 лет.

С апреля 2010 года управлением этой дорожной инфраструктурой занимается филиал компании IRS на основе концессионного договора с правительством Таджикистана.

В настоящее время на этой дороге действуют шесть платных плаз: Варзоб, Гушари, Шахристон, Истаравшан, Дехмой и Чорух.

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