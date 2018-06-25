Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода сегодня принял участие в церемонии открытия грузового терминала Международного аэропорта Душанбе.

Японскую сторону на открытии грузового терминала, который по некоторым оценкам является самым крупным в центральноазиатским регионе представлял президент Японского агентства международного сотрудничества (JIСA) Шиничи Китаока.

Напомним, правительство РТ и JICA подписали грантовое соглашение «Улучшение международного аэропорта Душанбе», в соответствии с которым правительство Японии предоставило грант в размере 1 млрд 914 млн йен ($17,5 млн) для строительства грузового терминала, приобретения и монтажа навигационных систем ILS и PALS, которые обеспечивают точное приземление воздушных судов, а также закупку оборудования для обработки грузов.

Системы и оборудование для обработки грузов были закуплены в Норвегии, Германии, Бельгии и Японии.

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