Таджикский профессиональный боксер Мехрубон Сангинов защитил титул чемпиона WBC Youth в поединке против мексиканца Фермина Канедо. Таджикский боксер одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Чемпион мира по профессиональному боксу в версиях WBC «Youth World Champion» и WBB ( World Boxing Board) в весе 76,2 кг Мехрубон Сангинов встретился с известным боксёром из Мексики Фермином Канедо в городе Тихуана 23 июня.

В беседе с корреспондентом Asia-Plus победитель рассказал, что после чемпионского боя в прошлом году у него был простой в спортивной карьере.

Канедо не смог подняться после полученного удара в третьем раунде Фото с личной страницы в Facebook

«Сегодня было столько эмоции и радости, как и обещал, закончил техническим нокаутом в третьем раунде. Я безмерно рад и горд, что именно мне досталась возможность боксировать за океаном и прославлять мою любимую страну Таджикистан! Свою победу, защиту титула WBC Youth посвящаю всему таджикскому народу!», - поделился он своими эмоциями.

«Мексиканец боксировал агрессивно, а это свойственно мексиканцам, но я не давал ему никаких шансов - побеждает на ринге сильнейший», - поделился Сангинов с читателями Asia-Plus.

Он поблагодарил своего отца и людей, которые были рядом и поддерживали его.

Мехрубон Сангинов удержал чемпионство WBC «Youth World Champion» Фото с личной страницы в Facebook

«Практика показывает, что спортсмен, в первую очередь, должен быть уверен в себе и достойно оценивать свои шансы на победу. Ну и, конечно, реальные плоды также даёт упорный труд. Что же касается подготовки, то с уверенностью могу сказать, что всё проходит правильно. Со мной занимается профессиональный тренер Джастин Гамбер, который тренировал немало чемпионов», - сказал Сангинов.

В прошлом сезоне Сангинов на вечере профессионального бокса LNK Boxing Night в Риге одолел латвийца Виталиса Парсинюса. Затем таджикский боксер одержал победу над поляком Адамом Грабиецем в рамках турнира Boxing Show II в весовой категории 76 кг.

Далее Сангинов стал чемпионом мира, победив американца Стефена Дерстайна. Бой состоялся по версии World Boxing Board в Шарлотте (штат Каролина, США). Сангинов в первом же раунде техническим нокаутом поразил американца, став чемпионом мира.

В сентябре Мехрубон Сангинов завоевал титул чемпиона мира по версии WBC Youth World Champion. Поединок был главным боем вечера профессионального бокса. Турнир прошел в американском штате Луизиана. Бой Сангинова против американца Кемерона Буроуджонса длился 10 раундов.

С прошлого года Мехрубон Сангинов председатель Федерации бокса Душанбе.

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