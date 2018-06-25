Без уплаты таможенных пошлин с 1 июля 2018 года узбекистанцы смогут ввозить в страну не более одного товара из категории электроники и бытовой техники в течение месяца. Соответствующие нормы прописаны в правительственном постановлении от 22 июня.

В списке таких товаров 20 наименований: холодильники, морозильники, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, газовые плиты, электрические плиты, телевизоры, микроволновые печи, духовые печи, электрические мясорубки, утюги, фены, кухонные комбайны, телефонные аппараты, компьютерная техника, принтеры и многофункциональные офисные устройства, планшетные компьютеры, ноутбуки и столовая посуда.

Для других товаров введены ограничения по весу - в сутки можно ввозить в Узбекистан до двух килограммов каждого наименования, но не более десяти килограммов общего веса.

Указанные ограничения действуют при переходе границы на автомобиле, поезде или речным транспортом. В аэропортах и при доставке товаров по почте ограничения, установленные 22 июня, не актуальны.

Например, если сейчас узбекистанцы беспошлинно могут через пешеходный КПП ввезти в страну три холодильника стоимостью $100 каждый, то с 1 июля такой возможности у них не будет (за два других холодильника придется доплачивать). Но если человек задекларирует три разных наименования по $100 – допустим, планшет, холодильник и сотовый телефон, то он не заплатит никаких таможенных пошлин, поясняет ИА «Фергана».

Без дополнительной платы разрешается декларировать на границе алкоголь из расчета не более двух литров на человека при каждом въезде в Узбекистан, табачные изделия – не более десяти пачек, духи и туалетная вода – не более трех единиц и ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней – не более 65 граммов.

Данные ограничения объясняются тем, что после упрощения процесса перехода границ с соседними странами, в частности, с Киргизией, узбекистанцы стали массово закупать там бытовую технику и продукты питания из-за более низких цен.

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