С 25 по 27 июня эксперты из десяти стран региона ОБСЕ посетят Таджикистан, чтобы обсудить права лиц с ограниченными возможностями на участие в политической и общественной жизни.

Эксперты обсудят с соответствующими организациями в Душанбе последние достижения в области прав лиц с ограниченными возможностями и поделятся своим опытом по их включению в политическую и общественную жизнь.

Мероприятие организовано БДИПЧ ОБСЕ в сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ в Душанбе и состоится в гостинице Hyatt Regency Dushanbe.

В мероприятии примут участие эксперты и политики с ограниченными возможностями, представители организаций, работающие лицами с ограниченными возможностями, представители международных организаций и активисты гражданского общества.

Эксперты представляют такие страны, как Бельгия, Финляндия, Ирландия, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Украина, Болгария, Россия и Таджикистан.

Среди них - член Европейского парламента, бывший член турецкого парламента и лауреат Международной женской премии за отвагу, вице-председатель Европейского форума лиц с ограниченными возможностями, член Украинского национального комитета по спорту для лиц с ограниченными возможностями и другие.

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