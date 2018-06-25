По мнению звезды "фараонов", он должен ассоциироваться исключительно с футболом.

24 июня телеканал CNN сообщил о том, что главная египетская футбольная звезда — полузащитник Мохаммед Салах — рассматривает возможность ухода из сборной. Как заявили телеканалу источники, близкие к английскому клубу «Ливерпуль», за который выступает египетский футболист, Салах «остался недоволен тем, что произошло в Чечне», пишет Медуза.

Напомним, тренировочная база египетской сборной располагается в Грозном и руководство Чечни принимает активное участие в жизни египетской сборной. Лидер Чечни Рамзан Кадыров посещал тренировку футболистов, в ходе которой позировал и фотографировался с Салахом; The New York Times сообщала, что Кадыров лично заехал за Салахом в гостиницу и что ради этого футболиста разбудили.

После поражения египтян от команды Уругвая Салаху, которому в день матча исполнилось 26 лет, в отеле Грозного был вручен в подарок огромный торт с золотой бутсой.

22 июня Кадыров и вовсе торжественно присвоил Салаху звание почетного гражданина республики; футболист посетил торжественный ужин с президентом Чечни.

Салах «почувствовал себя уязвимым» из-за произошедшего в Чечне. По словам анонимного собеседника CNN, спортсмен не хочет быть вовлечен в истории, не связанные с футболом или быть использованным в чьих-то политических целях.

Эту информацию агентству Associated Press анонимно подтвердили два человека из окружения футболиста.

Они утверждают, что Салах был особенно зол и раздражен из-за банкета, который Кадыров устроил в честь присуждения главной арабской футбольной звезде почетного гражданства.

vk.com/ramzan Кадыров присвоил Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина Чечни

Между тем, египетские и чеченские чиновники говорят, что Салах не сообщал о возможном уходе из сборной. Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил прямо опроверг это.

«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах… Я не знаю, откуда у CNN эта информация», — сказал Исмаил.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал сообщение CNN чушью и клеветой.

«Это неправда, это чушь. Я сам видел, в каком настроении был наш любимый игрок. Он не мог сделать таких заявлений. То, что сейчас пытаются говорить о Мохаммеде Салахе, нарушает его права. Я считаю, что CNN грубо нарушил права знаменитого футболиста. CNN оклеветал и поставил в неудобное положение Мохаммеда Салаха, который полон надежд, что в составе сборной Египта он сыграет с клубом „Ахмат“», — заявил Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Салах уже конфликтовал с египетской футбольной федерацией. Накануне ЧМ-2018 египетская федерация без ведома Салаха поместила на самолет сборной его фото. Футболиста это разозлило, поскольку у него действует спонсорский контракт с Vodafone, а на самолете была размещена реклама другой компании. Салаху пришлось объясняться со своим спонсором; в итоге в конфликт вмешалось правительство Египта, и фото с самолета убрали.

Кстати, сборная Египта уже вылетела с чемпионата мира по футболу. После двух матчей против Уругвая (0:1) и России (1:3) команда набрала ноль очков и потеряла шансы на выход в стадию плей-офф. 25 июня сборной осталось провести последнюю игру с Саудовской Аравией, не имеющую турнирного значения.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus