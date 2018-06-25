18-летняя дочь Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева Венера вышла замуж. Избранником внучки Нурсултана Назарбаева стал 22-летний Дален Чайжунусов.

Как сообщает Zakon.kz, свадьба состоялась 23 июня в Алматы, в одном из отелей. Судя по опубликованным в Сети фотографиям, это был Ritz-Carlton.

Издание отмечает, что на церемонию были приглашены самые близкие родственники и друзья семьи.

Свадьба прошла с соблюдением казахских традиций. Гостей также угощали блюдами казахской кухни с элементами европейской.

В музыкальном украшении торжества предпочтение было отдано отечественным исполнителям, однако не обошлось и без приглашенных звезд: поздравить молодых приехал Филипп Киркоров - давний друг и творческий партнёр Дариги Назарбаевой.

Звёздным гостем на свадьбе стал «король российской эстрады» Филипп Киркоров, который познакомился на торжестве с популярным казахстанским исполнителем Кайратом Нуртасом.

Жених внучки Назарбаевой родился и вырос в Алматы, окончил юридический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Венера - студентка, изучает общественные коммуникации и искусство, участвует в благотворительных акциях, которые проводит ее мать - Дарига Назарбаева.

instagram.com По словам друзей молодоженов, Венера и Дален познакомились два года назад, а их помолвка состоялась в начале мая этого года.

Венера Назарбаева родилась в мае 2000 года. Несмотря на юный возраст, она успела попробовать себя в разных сферах: исполнила песню Бритни Спирс на ретро-фестивале «Алма-Ата, моя первая любовь» и сыграла эпизодическую роль в казахстанско-российско-германском фильме «Байконур», пишет forbes.kz.

Супруг внучки президента – представитель династии Чайжунусовых. О самом молодом человеке информации в открытых источниках мало, однако известно, что член семьи Аллен Чайжунусов в 2010-2012 занимал должность управляющего директора ТОО «Самрук-Казына Контракт», а также был назначен генеральным комиссаром секции Казахстана на всемирной выставке «ЭКСПО-2020 Дубай».

Старший сын Дариги Назарбаевой Нурали Алиев женат на Аиде Имашевой, дочери Берика Имашева, председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана. Младший сын Дариги Назарбаевой Айсултан Назарбаев в 2013 женился на Алиме Боранбаевой, дочери казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева.