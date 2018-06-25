Переизбранный 24 июня на пост президента Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, вопреки желанию Вашингтона и Евросоюза, продолжит политику сближения с Россией, Китаем, Ираном и странами Центральной Азии, убежден таджикский политолог Нурали Давлат.

По его мнению, Эрдогана в «объятия» Москвы, Пекина и Тегерана подтолкнула политика неопределенности, которую ведут в отношении Анкары Вашингтон и Брюссель.

«Если политика ЕС и США в отношении Турции и его лидера изменится в лучшую сторону, то Анкаре, наконец, удастся стать полноправным членом Евросоюза, и Эрдоган откажется от сегодняшней своей политики, откажется от близкого сотрудничества с Россий, Китаем и Ираном и снова бросится в объятия Вашингтона и Брюсселя», - считает эксперт.

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, прошедших в воскресенье в стране.

Турецкий избирком в ночь на понедельник объявил о победе Эрдогана на президентских выборах в стране. После обработки 97,7% бюллетеней стало понятно, что действующий лидер набрал более 52% голосов. Также на выборах победила Партия справедливости и развития, которая набрала 42,4% голосов, чем обеспечила себе большинство в парламенте. Окончательные итоги выборов будут объявлены через десять дней после рассмотрения апелляций.

Кстати, с победой Эрдогана еще вчера поздравили президенты Узбекистана и Казахстана. Пресс-служба таджикского лидера пока хранит молчание о том, направил ли Эмомали Рахмон поздравительную телеграмму турецкому лидеру или нет.

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