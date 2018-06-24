Эмомали Рахмон cегодня утром вылетел на вертолете на север страны с рабочей поездкой. Первой остановкой главы государства стал Айнинский район. Здесь президент дал старт строительству ЗАО «ТАЛКО Голд». Оно будет построено на базе минерального рудника Кончоч, состоящего их трёх участков – Чулбои, Кончоч и Шахкон.

На этом руднике вычислены запасы пяти химических элементов, в том числе золота и сурьмы, как основных, а также серебра, ртути и флюорита, как дополнительных: все они поставлены на баланс государственных запасов, сообщает пресс-служба главы государства.

Все упомянутые химические элементы добываются и перерабатываются в нашей стране, а золото, серебро и сурьма производятся как конечная продукция, то есть в виде металла.

Эмомали Рахмон заложил камень в фундамент строительства этого крупного промышленного предприятия. Строительные работы запланированы на полтора года.

На основе разработанного проекта, предусмотрено производство на этом предприятии 1,5 тонн золота и 16 тонн сурьмы к началу 2020 года.

Со сдачей в эксплуатацию этого предприятия Таджикистан по добыче и производству сурьмы может выйти на третье место в мире после Китая и России. Общие запасы промышленной и непромышленной сурьмы составляют 265 тыс. тонн и золота 50 тонн. Эти показатели могут оказаться значительно выше в результате поисковых геологических работ, отмечается в сообщении.

Фото пресс-службы преззидента РТ 1 /11

Поэтому руководству предприятия, особенно китайской стороне, несущей ответственность за проектирование и ввоз технологий, поручено, чтобы технологические линии были приспособлены не только для основных элементов, то есть золота и сурьмы, но также и для серебра, ртути и флюорита, отмечает президентская пресс-служба.

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