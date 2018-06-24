Ровно 73 года назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве состоялся первый парад Победы, ознаменовавший победу СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

Решение о проведении парада победителей было принято Иосифом Сталиным вскоре после Дня Победы. 24 мая 1945 года ему были доложены предложения Генерального штаба по проведению Парада Победы. Их он принял, но не согласился со сроками проведения. Генштаб отводил на подготовку парада два месяца, Сталин приказал провести парад через месяц.

Утро 24 июня 1945 года было пасмурным и дождливым. К 9 часам гранитные трибуны у Кремлевской стены были заполнены депутатами Верховного Совета СССР и РСФСР, работниками наркоматов, деятелями культуры, участниками юбилейной сессии Академии наук СССР, тружениками московских заводов и фабрик, иерархами Русской православной церкви, иностранными дипломатами и многочисленными зарубежными гостями. В 9.45 на Мавзолей поднялись члены Политбюро ЦК ВКП во главе с Иосифом Сталиным.

Парад длился 2 часа (122 минуты) под проливным дождем. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

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