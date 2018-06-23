Сборная Египта по футболу базируется в Грозном на чемпионате мира по футболу.

Рамзан Кадыров присвоил нападающему сборной Египта по футболу Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина Чеченской республики.

"Мохаммед Салах — почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и "Ливерпуля" высокого звания", — написал Кадыров на странице ВКонтакте.

Нагрудной значок и копия указа были вручены Салаху на торжественном ужине в честь сборной Египта.

Кадыров присвоил Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина Чечни vk.com/ramzan

«Это заслуженное звание! Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть», — заявил Кадыров.​​​​​​

Звание "Почетный гражданин Чеченской Республики" является наградой и может быть присвоено гражданам, проработавшим в республике не менее 20 лет, внесшим особый вклад в развитие Чечни, получившим уважение и широкую известность у жителей республики, а также гражданам, чья деятельность обрела международное всероссийское признание.

Звание почетного гражданина в течение года может быть присвоено лишь дважды.

Сборная Египта на чемпионате мира по футболу проиграла сборной Уругвая (0:1) и России (1:3) и лишилась шансов на выход плей-офф. Единственный мяч команды в двух играх забил с пенальти Салах.