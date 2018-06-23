Главный редактор киностудии имени Горького Андрей Апостолов опубликовал в Facebook фото огромной очереди к Мавзолею, растянувшейся на Красной площади в дни проведения ЧМ-2018.

"Пока "утро красит нежным светом стены древнего Кремля", несколько тысяч иноземных любителей футбола выстроились в винтовую очередь на приём к лежачему Ильичу... Такого паломничества Красная площадь, наверно, полвека не видела... (Кадр из окна Исторического музея совсем не передаёт настоящих масштабов бедствия, людей тьма). По словам сотрудников музея, тут такое каждый день", - написал Апостолов.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.