Сегодня, 23 июня, в честь двухлетия торгово-развлекательного центра "Душанбе Мол" проходит марафон скидок. Гипермаркет "Ашан", который ранее анонсировал сейл по два сомони, пытается справиться с наплывом посетителей. Им пришлось закрыть дверь, ведущую в магазин: людей туда впускают по очереди.

История практически повторяется: два года назад, 23 июня 2016 года, когда открывался центр, тут творилось невероятное - люди попросту сносили все установленные ограждения.

Asia-Plus 1 /6 Гипермаркет "Ашан", 23 июня 2018 года

В день открытия, 23 июня 2016 года, тут творилось нечто невообразимое: толпы людей образовали затор уже на дороге, ведущей к гипермаркету, а у входа в здание было и вовсе тяжко - установленные для прохода ограничители не помогали, и даже охранники тогда едва могли справиться с толпой.

Душанбинский "Ашан" - единственный в регионе Центральной Азии. Asia-Plus

Мы были в тот день там, и наш корреспондент чудом унес оттуда ноги. О том, как открывали "Ашан", можно почитать тут.

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