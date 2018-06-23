Обновленный за 10 миллионов сомони душанбинский детский парк (возле стадиона "Спартак") скоро распахнет свои ворота для посетителей. Хотя официальное открытие парка состоится в начале июля, но уж сегодня здесь можно увидеть горожан, которым пришелся по вкусу обновленный парк. Мы тоже там вчера побывали, и нам понравилось.
Ворота, кстати, в парк - необыкновенные: это десятиметровые башни, украшенные по краям скульптурами сказочных персонажей. Они, кстати, установлены по всему перимерту парка.
На территории также высажены около тысячи видов различных экзотических деревьев и кустарников, и появилось несколько фонтанов.
Помимо разичных атракционов, в детском парке после реконструкции появился летний амфитеатр, где смотреть представления смогут одновременно 480 детишек.
Появилось в парке летнее кафе: его площадь 350 квадратных метров. Помимо кафе, в двух концах парка будут расположены точки реализации еды быстрого приготовления.. Установлены в парке и 10 туалетов.
Кстати, в парке будет безопасно: по поручению мэра тут установлена современная осветительная система, что создает условия для отдыха в вечернее время, а также в разных его уголках установлены 30 камер видеонаблюдения.
Кстати, вот так выглядел парк до реконструкции еще в прошлом году.
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