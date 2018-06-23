Сегодня на похоронах академика Рахима Масова, который ушел из жизни 21 июня, на столичном мемориальном кладбище Лучоб при копании его могилы были найдены фрагменты старинного сосуда. Об этом сообщил в соцсетях один из участников траурной церемонии, журналист Хилватшо Махмуд.

"В то время, когда могильщики рыли могилу, неожиданно для всех были найдены фрагменты глиняного сосуда и старинного женского украшения", - сообщил журналист на своей страничке в Фейсбуке, отмечая, что это некий знак, который может быть связан с родом занятий видного ученого-историка, который всю жизнь занимался историческими исследованиями.

Так как на похоронах участвовали коллеги и ученики покойного Рахима Масова, которые работают в институте истории и занимаются археологическими находками, тут же при осмотре найденных предметов доктор исторических наук Саидмурод Бобомуллоев и молодой ученый Бобомулло Бобомуллоев установили, что находки принадлежат к бронзовому веку и их примерный возраст составляет порядка 3500 лет.

Ушедший вчера из жизни таджикский ученый-историк, академик Рахим Масов скончался на 79-м году жизни. Он всю жизнь проработал в Академии наук Республики Таджикистан, 27 лет являясь директором Института истории, археологии и этнографии АН РТ, а также в последние годы возглавляя Национальный музей древностей Таджикистана, создание которого было инициировано им самим. Причиной смерти известного ученого стал инсульт.

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