Алмазарский районный суд по уголовным делам Ташкента приговорил девушку к штрафу в два минимальных размера зарплат ($43) по административной статье за жестокое обращение с животными. Осужденную обязали помогать волонтерам общества защиты животных «Mehr va Oqibat» («Доброта и сострадание»), сообщает эта организация на своей страничке в Facebook, пишет ИА Фергана.

18 июня 2018 года на имя директора ННО «Mehr va Oqibat» поступило заявление от гражданки Н.Дергуновой, которая попросила о поддержке. Она рассказала, что недавно ей пришлось лечь в больницу, и она оставила своего котенка на время у соседей. Вернувшись, узнала, что котенка уже нет в живых. Ей рассказали, что к соседям пытались войти две девушки в нетрезвом состоянии. После того, как их не пустили в дом, решили отомстить: схватили с балкона соседского кота и котенка Дергуновой и отнесли их на речку, где избили и бросили в воду. Затем девушки позвонили соседям и в подробностях все рассказали. Кот выжил и через несколько дней вернулся домой в ужасном состоянии. Котенок умер.

Женщина написала заявление участковому милиционеру и обратилась к защитникам животных. Они составили ходатайство и также передали участковому. Одну из девушек участковый расспросил, и она во всем созналась, но заявила, что котенка убила ее подруга, которую до сих пор не нашли.

Дело было передано в Алмазарский районный суд по уголовным делам. 20 июня задержанную девушку суд оштрафовал – это максимальное наказание за жестокое обращение с животными, предусмотренное законодательством республики. Кроме того, общественникам пообещали внести на рассмотрение махаллинского (квартального) комитета вопрос о проведении воспитательной работы с этой девушкой. Сотрудники «Mehr va Oqibat» предложили привлечь ее к уходу за животными – выгулу и кормлению.

Девушка добровольно согласилась ездить с членами и волонтерами Общества и под их наблюдением помогать животным. В этом случае потерпевшая сторона не будет обращаться в суд и не требовать возмещение морального ущерба, а также заявлять о своих имущественных правах на животное по статье 93 гражданского кодекса республики.

Общественники напомнили, что в настоящее время проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» в части усиления ответственности за жестокое обращение с животными находится в парламенте Узбекистана. Пока действует лишьстатья 111 Кодекса об административной ответственности, которая за жестокое обращение с животными предусматривает штраф в размере от 0,5 до 2 МРЗП.

Осенью прошлого года защитники животных запустили петицию с целью обратить внимание президента и правительства Узбекистана на проблему жестокого обращения с животными.