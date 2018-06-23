То, чем занимается эта леди, даже бизнесом не назовешь. Это тот случай, когда работа приносит красоту и радость. В нашей сегодняшней рубрике «История успеха» - директор праздничного агентства «О’Бале» Мунира Исамова.

Подружка невесты

Как Мунира Исамова – современная и стильная женщина, которая раньше работала на престижной работе в одной из международных организаций - решила начать собственный бизнес? Этому помог случай. Однажды, побывав на свадьбе своей подруги за рубежом, Мунира открыла для себя, что оформление и проведение свадебного торжества - это целое искусство. «Сразу после этого я решила пройти курсы по управлению бизнесом. И вот по приезде домой решила изменить свою жизнь, повернуть на 180 градусов - и открыла агентство по оформлению торжеств в Душанбе», - рассказывает Мунира. Это был 2011 год.

Конечно, как и в любой другой работе, начинать было трудно. Особенно когда «доставали» друзья, относящиеся к новому увлечению Муниры с некоторым недоверием.

«“Зачем тебе это нужно?” - задавали в 90 случаях из 100 вопрос, пытаясь отговорить, - вспоминает сегодня Мунира. - “А вдруг не получится?” - слышала повсюду. “У меня получится!” - уверенно отвечала я, потому что верила в свои силы. Другое дело, как долго эта работа будет мне нравиться. И, судя по тому, что в этом бизнесе я уже 7 лет, думаю, я не ошиблась с выбором».

Свой первый опыт праздничного оформления свадьбы Мунира получила на свадьбе подруги, которая просила сделать этот день незабываемым. И таким он и получился.

В те годы в Душанбе уже работали 2-3 таких агентства, но Мунира смогла выделиться среди них особым подходом к делу и оригинальностью идей.

Бале, "О’Бале"!

Название для своего агентства она тоже придумала весьма оригинальное: на таджикском "о, бале" означает высшую степень похвалы, которую только можно получить.

«“О, бале!” - выражение восторга, удовольствия среди таджиков, - говорит Мунира. - Именно такие возгласы должны быть у наших клиентов.

Фото из личного архива

Но больше всего, по ее словам, в работе ей нравится сам процесс.

«Первые два года я стучалась во все двери, объясняла, что и как, так как в Таджикистане это было в диковинку, - вспоминает Мунира. - Но потом заработало сарафанное радио, и клиенты сами стали находить нас».

Мунира за эти годы даже научилась рассчитывать заказы. В сезон свадеб, например, она берет 120-130 заказов, а в межсезонье до 20-30.

«Иногда приходится отказываться от некоторых мероприятий, - объясняет она, - так как мне хочется взяться за проект от начала до конца, чтобы это было красиво и интересно».

Агентство «О’Бале» предлагает широкий спектр услуг, начиная от заказа пригласительных и свадебного кортежа и заканчивая заказом ресторана и приглашением известных звезд.

Сама Мунира говорит, что им многое по плечу – от организации и оформления свадеб, банкетов и дней рождения до серьезных конференций и форумов, причем они не ограничиваются только столицей и работают по желанию клиента везде. Партнерами агентства являются известные в городе фотостудии, лучшие рестораны и популярные звезды.

Путь к успеху

Мунира собрала вокруг себя сплоченную команду энергичных, креативных молодых людей, которыми она дорожит, постоянно вкладывая в их развитие.

«Меня часто спрашивают, легко ли обучиться всему этому. “Чему именно?” – уточняю я. Если это касается надувания шаров, то, конечно, легко. Но суть работы не в этом. Важно уметь общаться с клиентами, помогать им в выборе, разбираться в дизайне и декоре», - говорит она.

Каждый год Мунира приглашает передовых и опытных зарубежных специалистов своей сферы для проведения тренингов и повышения мастерства своей команды.

Зал, оформленный компаний «О’Бале» фото из личного архива

Сейчас агентство «О’Бале» занимается оформлением не только свадеб и торжеств, но и мероприятий высокого государственного ранга.

Где и что только не приходилось оформлять команде Муниры Исамовой. Она была консультантом по оформлению новогодней центральной ёлки столицы, оформляла банкет президента страны во время празднования Навруза, проводила День столицы и другие массовые мероприятия.

«Третий год подряд я провожу самую крутую ёлку для детей – в гостинице «Шератон», - рассказывает она. - Родители приводят детей с удовольствием, мы готовим не только зал, но и всю праздничную программу – от подарков до приглашения профессиональных актеров, которые играют знаменитых героев из сказок. При обсуждении мы учитываем все детали, вплоть до мониторинга, какие новые мультфильмы появились на экранах, чтобы соответствовать запросу детей».

Труды Муниры были отмечены: в 2016 году она участвовала в конкурсе «Женщина-предприниматель года – премия “Фарах”», где почти дошла до финала. «Хотя я и не победила, но приобрела огромный опыт работы и нашла много друзей», - говорит она.

Мунира также стала лауреатом VII премии конкурса «ТОП-50 самых стильных людей Таджикистана» по итогам 2017 года и получила диплом с формулировкой «За вклад в развитие общества».

Мунира Исамова в 2017 году стала номинантом "ТОП-50" стильных людей фото из личного архива

Мечта - вернуться в прошлое

У хозяйки праздничного агентства есть необычная мечта: оформить свадьбу в стиле «а-ля Таджикистан советских времен», когда под виноградником, в собственном дворе люди проводили свадебные торжества. «Я даже пост выставляла с фотографией в «Фейсбуке», что если найдется такой клиент, то я оформлю его свадьбу бесплатно, в качестве подарка. Ведь с помощью этого проекта я хочу на время возвратиться в свое детство. Мне приносит радость экспериментировать», - отмечает она.

Фото из личного архива

Также Мунира за синтез Востока и Запада.

«Люди, даже из кишлака, предпочитают проводить свадьбы в ресторанах, в европейском стиле, - отмечает она. - Мы все заимствуем у Европы, но надо также не забывать, что у нас есть национальные традиции, что мы таджики».

Фото из личного архива

Маркетинг, с точки зрения Муниры, – это жизнь, живые лица, ситуации, на которые и идут люди. Ее часто приглашают стать тренером, мотиватором, спикером. Мунира помогла провести сотни свадеб, ивентов, семинаров и акций.

Праздничное агентство вышло совсем на другой уровень, и вместе с ним растет его руководитель – Мунира Исамова.

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