Известный российский спортивный комментатор Василий Уткин, который оскорбил арбитра из Узбекистана Равшана Ирматова, вновь в соцсетях посвятил ему своё сообщение.



Во время матча Аргентина-Хорватия комментатор в своем Твиттере нелестно отозвался об Равшане Ирматове, назвав его "ишачьим сыном".

Под твитом Уткина разгорелась жаркая дискуссия, в большинстве случаев ответы были негативные по отношению к самому Уткину, пишет CA-NEWS.

Василий Уткин, после всех разгневанных комментариев и негативных личных сообщений от сотен узбекистанцев, посвятил второе сообщение Равшану Ирматову.

"Ровшан Ирматов отличный судья. Нет такого болельщика, который никогда не говорил о судье самых черных слов. И нет такого судьи, о котором бы этого не говорили...Я не имею ничего против узбекского народа, узбекского футбола, узбекского плова и вообще Узбекистана", - написал Уткин в Телеграм.

Он добавил, что не считает себя обязанным извиниться, поскольку его эмоциональное высказывание - всего лишь выход пара, а не желание кого-то оскорбить.Уткин призвал узбекистанцев дать волю эмоциям и писать ему любые оскорбления. Кроме того, он пообещал публиковать самые интересные из них, чтобы они получили такой же широкий резонанс, как и высказывание в адрес Ирматова.

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