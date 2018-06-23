Это сейчас у нас, у современных женщин, нет проблем с выбором косметики и косметологических процедур - были бы деньги. Наши же бабушки не могли похвастаться тем же. Мы решили вспомнить о популярных бьюти-средствах – натуральных и практически бесплатных, к которым прибегали таджикские женщины испокон веков в погоне за красотой.

Усьма

Если густые темные брови вошли в моду во всем мире только несколько лет назад, то в Таджикистане густые и даже сросшиеся на переносице брови всегда считались эталоном женской красоты. А чтобы они были чернее и гуще, с ранних лет все девочки красят брови соком усьмы - травянистого овощного растения из семейства горчичных, соединяя их над переносицей.

Наши прабабушки и бабушки считали, что чем ближе расстояние между бровями у девушки, тем ближе будет к ней муж.

Фотохроника ТАСС

О красоте чернобровых восточных красавиц слагали оды поэты, отмечая всю прелесть моноброви. Например, в сказках из книги «Тысяча и одна ночь»:

«И на ее шее, о, повелитель правоверных, была ладанка из червонного золота, которая спускалась между грудей, а на блюде ее лба был локон, подобный черной раковине, а брови ее сходились».

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Сок усьмы с давних пор известно, как одно из самых действенных средств для стимуляции роста волос. Им по сей день пользуются для окраски бровей, ресниц и волос. Свежевыжатый сок усьмы вначале имеет ярко-зеленый цвет, но быстро темнеет и становится черным с легким изумрудным оттенком.

Сегодня девушки все чаще предпочитают добавлять объем и форму бровям при помощи процедуры микроблейдинга – процедуры нанесение пигмента под кожу, благодаря чему цвет держится насыщенным и ярким долгое время.

с сайта kemerovo.tiu.ru

Сурьма

Таджикские женщины всегда уделяли особое внимание не только бровям, но и глазам: чарующий их взгляд разбил немало мужских сердец. Главным помощником в этом деле еще у наших прапрабабушек была сурьма, которая заменяла им карандаши для глаз, подводку и тени. Сурьму делают из черного камня-минерала koh.

c cайта syl.ru

В древности было поверье, что сурьма не только красит женщин, но и очень полезна для глаз – улучшает зрение, устраняет раздражение слизистой, активизирует рост ресниц и возвращает белизну глазным яблокам. Поэтому сурьмой красили глаза даже младенцам.

Сейчас некоторые ученые пытаются опровергнуть пользу сурьмы. Несмотря на это, многие женщины пользуются сурьмой по сей день. Большинство все же перешли на современную декоративную косметику, а самые смелые наносят на веки татуаж.

hochu.ua

Хна

Хной женщины красили волосы, а мужчины - бороды. Рецепты наших прабабушек по приготовлению хны были серьезными, не то что сейчас – купил готовый порошок в магазине, залил водой и готово. Чтобы получить массу для окрашивания, наши пробабушки срезали свежие стебли кустарников хны, мелко нарезали с подорожником, смешивали с неспелым виноградом и соком лимона, затем добавляли квасцы.

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Если для окрашивания и укрепления волос и бороды, в основном, использовали сок, то саму толченую смесь применяли для окрашивания ступней ног, ногтей, ладоней. Смесь накладывалась на ладонь (или ступни), потом сгибался большой палец, затем - все остальные пальцы, образовывая тем самым кулачок, который обматывался целлофановым пакетом и хлопчатобумажной материей.

Эти процедуры проводились ночью перед сном, ведь с перевязанными руками и ногами невозможно чем-либо заниматься в течение дня. Было предание, что смесь с рук и ног нужно снимать и смывать до первой звезды на небе. Так оно и есть, потому что мало кто выдерживал жжение кожи до утра.

Также у таджиков имелась традиция хинобандон, когда перед свадьбой невеста проходила обряд окрашивания волос, ступней ног, ногтей и ладоней хной. Более того, нередко руки и ноги таджикской невесты украшались временной татуировкой – «менди», ажурными узорами из хны, наносимыми тонкой кисточкой. Считалось, что «менди» приносит счастье и защищает от неудач.

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Современные таджикские красавицы до сих пор наносят на тело татуировку из хны. Роспись по телу хной несколько лет тому назад стала набирать популярность и в Европе из-за того, что рисунками хной покрывали себя довольно многие всемирно известные певицы и актрисы, например, Мадонна, Наоми Кемпбелл и Деми Мур.

spletnik.ru

Сорок косичек и кокул

Еще одним неотъемлемым атрибутом таджикской незамужней красавицы считались длинные волосы, которые заплетались в сорок мелких косичек. Замужние же девушки заплетали волосы уже в две косы.

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Национальная прическа таджичек имела два варианта: просто сорок косичек или с добавлением кокулов с середины косички – специального плетения из меланжевой нити и бисера.

Обычно кокулы вплетались в косички, если густота волос была недостаточной, так как косички с кокулами выглядят объемнее, а также чтобы придать прическе более праздничный вид.

Кокуль Asia-Plus

Сорок косичек – очень практичная прическа для таджикского жаркого климата – в них не жарко. Носить их можно до недели без острой необходимости мыть голову.

Жительницы крупных городов Таджикистана сейчас практически не заплетают сорок косичек и не используют для объема волос кокулы. Альтернативой кокулам для современных девушек стали пряди наращенных волос.

c cайта myhairfaq.ru

Керосин

Для особого блеска волос наши прабабки мыли голову чаккой или керосином, разбавленным в воде. Да, керосин был в бьюти-арсенале каждой уважающей себя женщины. Помимо придания красоты, такая настойка укрепляла и восстанавливала структуру волос за счет своих согревающих, антибактериальных, противовоспалительных свойств.

Фото Ниссора Абдуразакова

Несмотря на то, что официальная медицина не подтверждает лечебный эффект керосина для волос, на сегодняшний день в интернете пропагандируются рецепты масок и настоек для восстановления волос, одним из компонентов которых является керосин. И даже косметическая промышленность начала выпускать косметический керосин и бальзамы на его основе.

И все же основная часть современных девушек при уходе за своими волосами отдает предпочтение более безопасным бальзамам и маскам для волос, а также таким косметическим процедурам, как кератиновое выпрямление волос, нанопластика и ботокс волос.

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