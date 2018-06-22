АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ИЮНЯ

- В Hyatt Regency Dushanbe состоится Национальная конференция и консультативная встреча высокого уровня по вопросам ВИЧ «Барьеры и решения для достижения целей 90-90-90 и задач национального стратегического плана». Начало в 9:00.

- Состоится церемония открытия нового грузового терминала Международного аэропорта Душанбе. Начало в 09:30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ИЮНЯ

1922 - В Хороге начал работу I съезд Советов Западного Памира.

1947 - Организовано общество «Знание» Таджикской ССР.

1962 - Открытие Декады таджикской литературы в Киргизии.

1974 – Введен в эксплуатацию газопровод Душанбе-Келиф.

2008 - Произведен пуск ЛЭП «Лолазор-Хатлон».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ИЮНЯ

1936-1999 – Родился заслуженный журналист Таджикистана, лауреат премии Лахути Мамадвафо Мамадризоев.

1937 – Родился доктор филологических наук, профессор Худои Шарифов.

1946 – Родилась Народная артистка Таджикистана Гуландом Сафаралева.

1958 – Родился доктор политических наук, профессор Абдурахмон Махмадов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, местами усиление до 15-20 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с, мгла. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 26-28 тепла.