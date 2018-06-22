АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- 24 июня в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета состоится творческий вечер, посвященный 45-летию творческой деятельности Народного артиста Таджикистана Адхама Халикова. Начало в 17:00.

- 24 июня в честь 2-х летия торгово-развлекательного центра "Душанбе Мол" состоится марафон скидок. Вас ждут незабываемые шоу-программы, концерты, детские аниматоры, хэнд мэйды для детей, много позитивных эмоций, а также скидки на многие товары.

- 24 июня Таджикский государственный академический театр оперы и балета имени Садриддина Айни покажет спектакль «Цветик-Семицветик». Начало в 11:00 и в 13:00.

- 24 июня на чемпионате мира по футболу состоятся заключительные матчи 2-го тура группового этапа: 17:00 Англия - Панама (группа G), 20:00 Япония – Сенегал (группа H), 23:00 Польша – Колумбия (группа H).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 ИЮНЯ

1920 – Родился художник, деятель искусств Таджикистана Ворис Серебрянской.

1934 – Родился русскоязычный писатель Таджикистана Александр Яблоков.

1949 – Родился доктор филологических наук, государственный деятель Додихудо Саймуддинов.

1950 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Муаззама Ибрагимова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 27-29 тепла.