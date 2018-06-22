АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ИЮНЯ

- В честь Международного олимпийского дня в Таджикистане планируются массовые спортивные мероприятия. По всей республике пройдут около 300 спортивных мероприятий по самым разным видам спорта. В частности, в Молодёжном парке в Душанбе запланированы соревнования по футболу, футзалу, баскетболу, хоккею на траве (поло), а также по различным видам борьбы.

- В БЦ «Созидание» состоится Клуб свободного рынка на тему «Окружающая среда и свободный рынок». Начало в 10:00.

- В честь 2-х летия торгово-развлекательного центра "Душанбе Мол" состоится марафон скидок. Вас ждут незабываемые шоу-программы, концерты, детские аниматоры, хэнд мэйды для детей, много позитивных эмоций, а также скидки на многие товары.

- Таджикский государственный академический театр оперы и балета имени Садриддина Айни покажет спектакль «Цветик-Семицветик». Начало в 11:00 и в 13:00.

- На чемпионате мира по футболу состоятся заключительные матчи 2-го тура группового этапа: 17:00 Бельгия – Тунис (группа G), 20:00 Южная Корея – Мексика (группа F), 23:00 Германия - Швеция (группа F).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ИЮНЯ

2009 - В Душанбе задержан один из руководителей религиозного движения «Салафия» Мулло Сироджиддин и 40 его последователей.

2010 - На главной площади Хорога демонтирован памятник Ленину.

2014 - Экономический суд Хатлонской области принял решение о признании недействительной сделки по купле-продаже «Таджиказота».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ИЮНЯ

1946 – Родился ученый-востоковед, член-корреспондент Академии наук, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Джурабек Назриев.

1949 – Родился журналист-фельетонист, лауреат премии Лахути Хабибулло Ёров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла. b>г.Куляб – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 27-29 тепла. р/ц Мургаб – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 18-20 тепла.