Сегодня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день. В связи с этим мы решили предложить вам материал об одном из самых прославленных олимпийцев Дильшоде Назарове. В 2016 году на олимпиаде в Рио таджикский атлет завоевал золотую медаль.

Этот материал был опубликован два года назад. Он о Дильшоде и двух его любимых женщинах - матери олимпийского чемпиона - Зайтуне Самадовне и его супруге Нигине Назарове.

Трудное детство чемпиона

По словам матери Дилшода Назарова, тренера Республиканской школы высшего спортивного мастерства (РШВСМ) по легкой атлетике Зайтуны Назаровой, сначала ее сын занимался баскетболом и большим теннисом.

В юном возрасте, увидев по телевидению, как на Олимпиаде 1992 года в Барселоне душанбинец Андрей Абдувалиев стал чемпионом по метанию молота, он сказал: «Мама, я лучше буду заниматься метанием молота, и стану чемпионом, как Андрей!». С того дня Дилшод, можно сказать, посвятил всего себя этой дисциплине легкой атлетики.

Как вспоминает Зайтуна Самадовна, семья Назаровых в то время проживала в районе «Голубого экрана». Дилшод ходил в 21-ю школу. Когда семья переехала в микрорайон «Зарафшон», он поступил в спортивный интернат.

Детство Дильшода прошло в то время, когда в Душанбе было неспокойно.

«В то время общественный транспорт в Душанбе не работал, и я должен был ходить на занятия пешком», - вспоминает сам Дилшод о своих юношеских годах.

«Он был высоким, крепким и сильным мальчиком, поэтому выглядел старше своих сверстников. Но он был еще ребенком и, конечно, тогда было боязно отпускать его на тренировки», - говорит Зайтуна Самадовна.

По словам спортсмена, три года спустя ему купили велосипед, и ездить на тренировку ему стало намного легче.

Почему Дилшод не отмечает день рождения

Как известно, Дилшод в Рио-де-Жанейро после победы вышел в майке с изображением отца и с надписью «Сегодня я метаю молот за тебя, Дима!».

«Джамолиддин также был спортсменом, но потом перешел на работу в силовой блок страны, работал с русскими, которые коротко звали его Дима», - рассказала мать Дилшода.

Дильшод Назаров в Рио-де-Жанейро twitter.com

«Муж занимался десятиборьем. Мы учились вместе с ним в одной группе в физкультурном институте, - вспоминает Зайтуна Назарова. - После завершения спортивной карьеры, он стал преподавать в политехникуме. Джамолиддин вместе с коллегами образовали группу при пожарной части и начали развивать пожарно-прикладной спорт. Они занимались профессионально, принимали участие во многих всесоюзных турнирах. В 1988 году их команда на чемпионате СССР заняла третье место в эстафете. Помню, какой был ажиотаж тогда по всему Душанбе!».

Как вспоминает З. Назарова, после распада СССР Джамолиддина направили в военный колледж преподавать физкультуру. В 1996 году его в качестве командира роты отправили защищать конституционный строй в Тавильдару.

6 мая 1996 года у Дилшода был день рождения, и отец должен был приехать на семейное торжество по этому поводу. Накрыли праздничный стол и с нетерпением стали ждать прибытия главы семьи. Но вместо Джамолиддина пришла весть о его гибели. Поэтому Дильшод не отмечает свой день рождения – для него это грустная дата, которая совпала с потерей отца.

«Это было очень трудное время для нашей семьи», - рассказывает о тех трагических днях сам Дилшод Назаров, - Моей матери пришлось нелегко, и я был готов отказаться от легкой атлетики, чтобы найти дополнительный доход. Но мама настояла, чтобы я продолжал свою карьеру. Именно благодаря ей я достиг всего в легкой атлетике».

Мама не поверила, что у сына золото

Зайтуна Самадовна рассказывает: «Я говорю Нигине, жене Дилшода,: «Смотри в интернет, а то телевидение немного опаздывает или не так показывает». Нигина отвечает, что следит по интернету, и что Дилшод вроде бы держится на первом месте».

Зайтуна не верила до последних секунд, что у ее сына – золотая медаль. «Когда убедилась, что золото Олимпиады у Дилшода, так и закричала от радости. Наверное, весь квартал слышал», - смеется она.

«Я в душе почувствовала, что сын выиграет медаль, но никак не могла допустить мысли о первом месте. Узнав результат квалификации, подумала, что у него может быть, как максимум, серебряная медаль».

Ей понравилось, как белорусский спортсмен Иван Тихон, который стал серебряным призером, на церемонии награждения по-братски обнял и поздравил Дилшода. Зайтуна Самадовна рада, что между спортсменами бывшего СССР существует такая дружба.

Мама Дильшода - Зейтуна Самадовна Asia-Plus, архивное фото

«Дилшод как закончил выступление, и прежде, чем идти на допинг-контроль, позвонил мне: «Мама, мы это сделали, мы победили!». Сам плачет, и я плачу в ответ», - рассказывает мать.

До олимпиады Дилшод всегда с тревогой в душе говорил матери: «Мама, мне нужно побеждать уже». Зайтуна Самадовна поддерживала сына, как могла: «Да, сынок, ты должен сделать это и будешь обязательно чемпионом!».

Далер Назаров-младший готовит песню в память деда

У Дилшода есть родной брат Умед, но он не профессиональный спортсмен, занимается для себя и помогает матери и брату.

Сыну Дилшода Далеру - 14 лет. Он не пошел по стопам отца, а увлекается музыкой. Поет в группе «Хафтранг». Юный Далер Назаров хочет также стать знаменитым певцом, как его тезка – Далер Назаров. По словам Зайтуны Самадовны, ее внук готовит песню, посвященную памяти деда – Джамолиддина Назарова. Она станет его дебютом на большой сцене.

Дочка Дилшода – Амина изучает пианино. Когда Амина родилась, Дилшод выступал в первой в своей карьере Олимпиаде в Афинах в 2004 году.

Дилшод однажды сам заявлял корреспонденту Asia-Plus о том, что за успешную спортивную карьеру благодарен двум женщинам – матери и супруге Нигине.

Семья Дильшода Назарова фото из семейного архива

С Нигиной они познакомились на одном из мероприятий и с первого взгляда влюбились друг в друга. С ней до этого никто не был знаком в семье Назаровых. Потом была свадьба, пошли дети, наладилась семейная жизнь, как бывает у обычных людей.

Счастье Нигины

Жена Дилшода Назарова - Нигина преподает в начальных классах в школе №9 города Душанбе.

Нигина сегодня не знает покоя, принимая поздравления от знакомых по поводу победы мужа на Олимпиаде:

«Мы, как и все жители Таджикистана, следили за выступлением Дилшода по телевидению и интернету. Я у себя дома, мама - у себя. Перезванивались ежеминутно».

Нигина на ногах провела весь день, когда выступал Дилшод:

«Конечно, была радость, эмоции, слезы, – рассказывает она. - Он часто проводит жизнь вне семьи, всегда на соревнованиях. Обычно из турниров он возвращается на родину ночью, поэтому мне не всегда удается встречать его в аэропорту. Один раз всего встретила его вместе с дочкой, когда муж после победы на Азиатских играх прилетел в Душанбе днем. На этот раз, обязательно со всей семьей пойдем встречать. Конечно, я рада его успеху, это победа всего нашего народа. Я счастлива!».

Дильшод и его жена Нигина фото из семейного архива Назаровых

Тернистый путь к Олимпу

Благодаря поддержке матери, Дилшод Назаров занял пятое место в чемпионате мира среди юношей в 2000 году, затем в 2001 году выиграл свой первый крупный титул на чемпионате Азии среди юниоров.

Он начал посещать два раза в год трехмесячный тренировочный лагерь в украинском городе Новая Каховка.

Вскоре это принесло свои плоды. В 2003 году Назаров улучшил свой результат почти на шесть метров. Он квалифицировался к чемпионату мира, но травма спины помешала ему выдержать конкуренцию. Потом пришло разочарование на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, когда все его попытки не увенчались успехом.

«Я был очень расстроен, но не был разочарован, - рассказывает Дильшод. - Потому что знал свой потенциал, что могу бросить снаряд намного дальше, и быть среди лучших метателей молота в мире».

Назаров завоевал чемпионские титулы Азиатских игр в 2006 и 2010 годах, между этими соревнованиями выступил и на Олимпиаде в Китае и занял 11-е место. Следующая Олимпиада в Лондоне принесла ему 10-е место.

В 2014 году в Инчхоне на Азиатских Играх Дилшод метнул снаряд на 76 метров 82 сантиметра не смог покорить ни один из участников Азиады.

Однако Дилшод заявил тогда, что его успех в Инчхоне для Азии считается нормальным результатом, однако на мировом уровне этого недостаточно. «До Олимпийских игр Рио-де-Жанейро еще два года, и есть время доработать и улучшить свой результат», - говорил спортсмен.

Дилшод Назаров завоевал золотые медали Азиатских в 2006 и 2010 годах, а третий его успех кряду считается феноменальным событием в мировом спорте. Перед Олимпиадой на чемпионате мира он доказал, что у него есть потенциал стать чемпионом Олимпийских игр.

Зайтуна Назарова в последнем олимпийском цикле работала тренером сына в Таджикистане и вдохновляла его на победу. Нигина поддерживала мужа и проявила большое терпение, когда муж месяцами отсутствовал, участвуя в мировых турнирах и проводя учебно-тренировочные сборы за рубежом.

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