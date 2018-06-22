В Таджикистане есть «каста неприкасаемых». Это люди разных положений, но их объединяет одно – одни воруют, другие их прикрывают.

Воруют не всегда в прямом смысле этого слова, иногда просто беспредельничают, иногда это делают их великовозрастные детишки. В общем-то, совсем неважно, что именно они делают, важно, что им все сходит с рук. Даже когда очевидно, даже когда ну совсем скрыть нельзя и даже на видео все записано и выложено во всевозможные сети. Тут можно было бы рассказать о самых серьезных таких делах, хотя бы вспомнить ДТП с участием сыновей высокопоставленных чиновников, но мы много раз об этом писали, да и на то они и высокопоставленные, чтобы такие дела не заводились.

Но вот куда более показательнее рассказать о простых, в принципе, людях, казалось бы простых, но кому совершенные преступления так же легко сходят с рук.

Это я о вторых неподсудных – о тех, кто прикрывает первых - о наших правоохранительных органах.

У меня сегодня два примера. Первый, собственно, стал причиной этой колонки. Я наткнулась на наши же недавние заголовки по делу о мальчике, которого сбил на своем авто милиционер в Кулябе:

«Милиционер сбил насмерть подростка: видеозаписи ДТП были, но «пропали».

«Капитан Исломов, который сбил насмерть подростка, ушел в отпуск».

«Милиционер, сбивший ребенка насмерть, уволен, но так и не привлечен к ответственности».

Даже не нужно читать статьи полностью, чтобы понять: что-то в нашей стране с правосудием не так.

Трагедия эта произошла 13 февраля, то есть более 4 месяцев назад! И до сих пор виновник не то что не наказан, но даже официального комментария ни от Кулябской прокуратуры, ни от Генеральной, ни от МВД нет. Видимо, не посчитали нужным обращать внимание на такую «мелочь», как смерть ребенка и образовавшийся вокруг этой трагедии общественный резонанс (а он был, и достаточно сильный).

Важнее сохранить честь мундира. Да, видимо, именно так воспринимается нынче честь.

Второй пример – гаишники, которые взяли взятку у румынских байкеров-туристов. Тут вообще что-то невообразимое. Факт взятки был записан на видео, его посмотрели все, даже в МВД. Гаишников в результате уволили с работы за нарушение профессионально-этического кодекса работников милиции: они невежливо разговаривали с туристами, а также нарушили форму одежды. Другими словами, деньги брать можно, главное - при этом быть вежливым ну и опрятно одетым. Да, именно так восприняли наши читатели тогда этот ответ от МВД.

А вот почему уволенные милиционеры не были привлечены к уголовной ответственности?

«Если бы путешественник из Румынии Михай Сика написал заявление, что таджикские гаишники вымогали у них деньги, мы бы возбудили уголовное дело в отношении этих сотрудников ГАИ. Однако к нам такое заявление не поступило до сих пор, несмотря на то, что данный факт произошел год назад», - ответили в МВД.

Вот как-то так…

МВД периодически просит граждан помогать им разоблачать преступников. Случай с гаишниками показал, что смысла в этом никакого нет. Особенно если преступление совершил свой, родной, неприкасаемый.

И еще. Пару недель назад мы провели опрос на сайте news.tj, где спросили: «Будете ли вы сообщать в ГАИ о случаях правонарушений со стороны участников дорожного движения?». 56% из почти тысячи проголосовавших ответили, что «никакого толка от таких сообщений не будет», а 27% из них и вовсе отметили: «Ни за что, я с ГАИ не сотрудничаю».

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