Сегодня, 22 июня сразу в трех городах Таджикистана прошли митинги в память о погибших участниках Великой Отечественной войны. После митинга участники мероприятия привели в порядок могилы участников ВОВ, а также могилы выдающихся таджикистанцев, расположенные на городском кладбище в Душанбе.

"Даже не верится, что с той скорбной даты прошло уже 77 лет",- начал свое выступление чрезвычайный и полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов на памятном митинге, который состоялся сегодня на территории душанбинского православного кладбища.

Посол напомнил всем собравшимся, а на кладбище, несмотря на будний день, пришли десятки человек, о том, что во время Великой Отечественной войны советский народ смог не только защитить себя, но и ценой миллионов человеческих жизней освободить от фашизма всю Европу.

На душанбинском кладбище Фото Гафура Шерматова

Сегодняшнее мероприятие на кладбище, как и в предыдущие годы, организовала общественная организация «Память-201», которой руководит таджикский историк Гафур Шерматов.

Несколько лет назад Шерматов занимался поисками могил неизвестных солдат, захороненных в Душанбе в годы ВОВ на территории центрального кладбища фактически в одиночку; теперь на кладбище в памятные дни собираются до 500 человек, за могилами ухаживают – посольство России в Таджикистане, 201-я РВБ, военный госпиталь при военной базе и многие другие.

Более того, такие торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби участники группы «Память-201» сегодня провели в Кулябе и Турсунзаде.

акция в Кулябе Фото Гафура Шерматова

Участники душанбинского митинга вспомнили, как 22 июня 1941 года, после того, как Советскому Союзу была объявлена война, в центральном парке тогда еще Сталинабада собрались тысячи людей, провели трехчасовой митинг и тут же начали записываться добровольцами на фронт.

"Тогда многие думали, что народы СССР распадутся, но этого не произошло и по сей день: наша дружба скреплена кровью и память эта живет в сердцах", - отметил заместитель председателя республиканского совета ветеранов войны Валиджон Саёрбеков.

Он также отметил, что сейчас по всей республике проходит инвентаризация сохранившихся памятников воинам, которые будут включены в реестр культурного наследия.

На столичном кладбище Фото Гафура Шерматова

- Отношение к великой Отечественной войне и ко всем памятным датам, связанным с ней, в Таджикистане надо сказать очень уважительное, - сказал в интервью «АП» Лякин-Фролов. – Пожалуй, ни в одной другой республике бывшего Советского Союза с такой частотой не проводятся торжественные мероприятия с участием президента и министра обороны, с парадом; всё это заслуживает уважения.

"Президент Таджикистана – Эмомали Рахмон - сын ветерана Великой Отечественной войны, министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин тоже сын ветерана, то есть у нынешнего поколения власти прямая связь с теми событиями и это, конечно, отражается на отношении к ветеранам и истории войны", - отметил российский дипломат.

Посол РФ в РТ Игорь Лякин-Фролов Фото Гафура Шерматова

По традиции после торжественного митинга все собравшиеся привели могилы неизвестных солдат, захороненных в Душанбе в годы ВОВ, а также захоронения выдающихся таджикистанцев в порядок.

- Мы обычно стараемся проводить такие мероприятия в выходные дни, чтобы у людей была возможность принять в них участие, но в этот раз решились провести его именно 22 июня, в пятницу и всё равно люди пришли и почтили память погибших, хорошо поработали, - говорит Шерматов.

Кстати, во время таких мероприятий «Память-201» проводит патриотическую акцию «Звезда памяти», суть которой заключается в восстановлении могил советских военных, и таким образом сохранении памяти о событиях прошлых лет.

Акция в Кулябе Фото Гафура Шерматова

"Эта акция посвящена всем таджикистанцам, которые погибли в той страшной войне, мы хотим, чтобы об их подвиге и жертвах, которые они принесли во имя мира, знали будущие поколения", - говорит Шерматов.

22 июня 1941 года в 4 часа утра войска фашистской Германии нарушили границу и начали активные боевые действия против Советского Союза. Без объявления войны, без предъявления каких-либо претензий к СССР Германия обрушила на государство группировку в размере 7,3 млн человек. Уже через два часа после вторжения немецко-фашистские войска повели наступление вглубь советской территории. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. Потери в ходе ВОВ со стороны Советского Союза по последним данным исчисляются 30 миллионами людей, значительная их часть - мирное население.

Таджикистан отправил на фронт около 300 тысяч человек, всё население республики в те годы составляло около полутора миллиона человек, значит, на фронт отправилось более 20% всех ее жителей; 100 тысяч из них с фронта не вернулись.

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