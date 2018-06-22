Сегодня в Душанбе в гостинице Hyatt Regency начал работу круглый стол «Необходимости реформы законодательства системы регистрации актов гражданского состояния РТ».

Мероприятие организовано Программой развития ООН в рамках проекта «Поддержка реформы системы регистрации актов гражданского состояния в Таджикистане» при партнерстве с министерством юстиции, Программы «ООН Женщины» и Фонда «ООН народонаселение» при финансовой поддержке представительства Швейцарского офиса по развитию и сотрудничеству в Таджикистане.

В работе круглого стола принимают участие представители исполнительного аппарата президента РТ, члены профильных комитетов парламента, представители управления системы регистрации актов гражданского состояния Минюстиции, Консульского управления МИД РТ и другие государственные органы, а также главы и представители международных агентств и донорских организаций.

В рамках круглого стола обсуждаются, в частности, вопросы законодательных реформ для перехода от бумажной регистрации к электронной системе базы данных, отвечающей современным стандартам, сообщили «АП» в представительстве ПРООН.

Специалисты отрасли подчеркивают, что сейчас стоит острая необходимость реформы законодательства в этой системы.

«Наблюдения показывают, что население многократно может обращаться для получения одного простого документа. Внедрение прозрачных, четких и простых процедур и искоренение требования разного рода не ненужных документов, может, в свою очередь, повысить компетентность и знания сотрудников предоставляющих услуги ЗАГС,

решить вопрос отдаленности органов, вместе с тем усилить координацию между органами ЗАГС и другими государственными учреждениями», - считают специалисты.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus