Сегодня в Душанбе в гостинице Hyatt Regency начал работу круглый стол «Необходимости реформы законодательства системы регистрации актов гражданского состояния РТ».
Мероприятие организовано Программой развития ООН в рамках проекта «Поддержка реформы системы регистрации актов гражданского состояния в Таджикистане» при партнерстве с министерством юстиции, Программы «ООН Женщины» и Фонда «ООН народонаселение» при финансовой поддержке представительства Швейцарского офиса по развитию и сотрудничеству в Таджикистане.
В работе круглого стола принимают участие представители исполнительного аппарата президента РТ, члены профильных комитетов парламента, представители управления системы регистрации актов гражданского состояния Минюстиции, Консульского управления МИД РТ и другие государственные органы, а также главы и представители международных агентств и донорских организаций.
В рамках круглого стола обсуждаются, в частности, вопросы законодательных реформ для перехода от бумажной регистрации к электронной системе базы данных, отвечающей современным стандартам, сообщили «АП» в представительстве ПРООН.
Специалисты отрасли подчеркивают, что сейчас стоит острая необходимость реформы законодательства в этой системы.
«Наблюдения показывают, что население многократно может обращаться для получения одного простого документа. Внедрение прозрачных, четких и простых процедур и искоренение требования разного рода не ненужных документов, может, в свою очередь, повысить компетентность и знания сотрудников предоставляющих услуги ЗАГС,
решить вопрос отдаленности органов, вместе с тем усилить координацию между органами ЗАГС и другими государственными учреждениями», - считают специалисты.
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Рустам2 часа назад
Вы там не забудьте внести дополнения в данное законодательство брачный договор как обязательное действие во время заключения брака, а то разводов очень много у нас
Нет коррупции3 часа назад
Также необходимо четкое утверждение размера гос. пошлин за оказываемых услуг. Нап-р: в Чкаловске для оформление свидетельство о рождении 17,5смн+15смн+10смн. Ещё при получении документа непонятно почему попросили 38смн за... (хакки хизматрасони). Хотя ранее при оформлении за хакки хизматрасони я уже платил в Амонатбанке.
Muborak Safarova4 часа назад
Специалисты отрасли подчеркивали, острой необходимость реформы законодательства в этой системы, после организованной мероприятии Программой развития ООН в рамках проекта «Поддержка реформы системы регистрации актов гражданского состояния в Таджикистане». А до этого не было необходимости и "специалистов" все устраивало. Это всегда так!!!!
умный4 часа назад
а когда гей-браки разрешат то?
timur4 часа назад
Алилуя! наконец-то прогресс дойдёт и до нашего ЗАГСа. Получить дубликат метрики в нашем (!) городском ЗАГСе- врагу такого не пожелаешь. Проще умереть. Но опять-таки, даже после смерти уже твои родные обречены на бесконечные походы в ЗАГС.