«В статье 5 Конституции республики указывается, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. А в статье 10 приводится, что законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы».

Глава комитета по экономике и финансам парламента Таджикистана не согласен с выводами Конституционного суда республики, касающимися некоторых положений Гражданского кодекса и Закона «О ликвидации кредитных организаций».

В нижней палате парламента Таджикистана 13 июня депутаты обсудили опубликованную в газете «Азия-Плюс» от 11 июня статью под названием «У вкладчиков появилась надежда».

В статье отмечается, что Конституционный суд Таджикистана вынес определение, согласно которому Маджлиси Оли должен пересмотреть на соответствие положения Гражданского кодекса и Закона «О ликвидации кредитных организаций». По Гражданскому кодексу - вкладчики имеют право первыми получать свои деньги при ликвидации банка, по названному Закону – чуть ли не последними.

Выступая по данному вопросу перед коллегами, глава комитета по экономике и финансам Шариф Рахимзода отметил, что по принципам законотворчества нормативно-правовые акты, в том числе законы, принятые позже по сравнению с законами, принятыми ранее, имеют превосходство.

Он подчеркнул, что Гражданский кодекс Таджикистана принят в 1999 году, а Закон «О ликвидации кредитных организаций» - в 2011 году и в связи с этим нормы вышеназванного Закона имеют превосходство над нормами Гражданского кодекса.

- Кроме того, в самом Гражданском кодексе, в пункте 5 ст.62 «Ликвидация юридического лица», приводится, что ликвидация банков осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, если банковским законодательством не установлен иной порядок. А такой порядок установлен в Законе Республики Таджикистан «О ликвидации кредитных организаций», - подчеркнул Рахимзода.

Отметим, что официального комментария от парламента страны пока нет.

Солиджон Джураев: Закон должен исключать двусмысленные толкования

Вкладчик «Таджпромбанка», член правления Международного союза (содружества) адвокатов Солиджон Джураев, на основании обращения которого Конституционный суд Таджикистана вынес определение, считает, что утверждения парламентариев о превосходстве норм одного закона, пусть и нового, над другим не имеют никаких оснований.

- Закон должен исключать любые двусмысленные толкования, и, принимая новый закон, парламентарии должны были устранить противоречия в документе. Вызывает недоумение, что решение Конституционного суда ставится под сомнение главой комитета таджикского парламента. При этом игнорируются требование Конституции, обладающей высшей юридической силой, и нормы гражданского законодательства, регулирующие отношения вкладчиков и кредитной организации, то есть банка, - считает Джураев.

Он напоминает, что никто не вправе лишать и ограничивать конституционное право личности на собственность.

- Решение Конституционного суда об устранении препятствий для реализации конституционных прав и интересов граждан-вкладчиков на собственность является обязательным: для законодателя – Маджлиси намояндагон, министерств юстиции и финансов, Национального банка и его представителя в «Таджпромбанке», органов прокуратуры и судов общей юрисдикции. И обжалованию данное решение не подлежит. Такова была и воля президента Таджикистана, озвученная в его послании парламенту, но игнорируемая лоббистами в законодательном органе, Национальным банком и Министерством финансов, а также некоторыми коррупционерами, объявившими ложное банкротство «Таджпромбанка», - говорит юрист.

Эксперты: Права человека – превыше всего

Навруз Одинаев, юрист компании «Химоя», комментируя данную ситуацию, сообщает, что, действительно, согласно статье 84 Закона «О нормативных правовых актах» нормативный правовой акт одного уровня обладает юридическим преимуществом по отношению к нормативному правовому акту этого же уровня при наличии противоречий в следующих случаях:

- если этот нормативный правовой акт по одной регулируемой проблеме был принят позже предшествующего нормативного правового акта;

- если предмет регулирования этого нормативного правового акта по отношению к другому нормативному правовому акту является общим, является особенным.

- Эти два документа имеют одинаковый статус - являются законами. Только Закон «О ликвидации кредитных организаций» принят позже Гражданского кодекса и, соответственно, имеет большую силу, - считает юрист.

Кроме того, по словам Одинаева, Закон «О ликвидации кредитных организаций» является специальным законом, регулирующим одну область, и, следовательно, он, а не Кодекс имеет большую силу.

По данному вопросу доктор юридических наук Шокирджон Хакимов в интервью «АП» заявил, что, на первый взгляд, глава комитета парламента Шариф Рахимзода прав.

- Но нормы всех законов, кодексов, независимо от даты их утверждения, касающиеся прав человека, его свобод, всегда в первую очередь имеют превосходство, и здесь уважаемый Рахимзода заблуждается, - отметил Хакимов.

Гражданский кодекс превалирует над другими законодательными актами, он базируется на Конституции страны, считает Ватан Абдурахманов, судья в отставке, заслуженный юрист.

- В статье 5 Конституции республики указывается, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, - напоминает эксперт. - Также в статье 10 Конституции приводится, что законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы. Также не следует забывать тот факт, что международные правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия законов республики признанным международным правовым актам применяются нормы международных правовых актов.

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