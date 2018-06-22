Российский футбольный комментатор Василий Уткин в своем Твиттере нелестно отозвался о рефери Равшане Ирматове, который судил матч Аргентина-Хорватия. Он назвал узбекского рефери "ишачьим сыном".
Ровшан Ирматов, ишачий сын!!! Где карточки???— Василий Уткин (@radioutkin) 21 июня 2018 г.
Под твитом Уткина разгорелась жаркая дискуссия, в большинстве случаев ответы были негативные по отношению к самому Уткину.
В настоящее время в Twitter запущен хештег #УткинИзвинись. Пользователи требуют извинений за оскорбление и некорректное поведение Уткина.
Между тем, для рефери из Узбекистана Равшана Ирматова чемпионат мира в России стал уже третьим в карьере. Он дебютировал в стартовом матче мирового первенства между ЮАР и Мексикой, проходившего в Южной Африке. Тогда Равшан стал самым молодым судьей в истории турнира (32 года), сообщает Вести.ру.
В 2003 году Ирматов стал судьей Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру узбекский арбитр пять раз признавался лучшим рефери в Азии и девять раз – в Узбекистане. А в 2015-м он получил приз лучшему футбольному судье года в мире.
На нынешнем мировом первенстве в России Равшан Ирматов является одним из основных претендентов на роль главного судьи финального матча турнира.
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умный3 часа назад
правильно. кто с западом - тот не с нами
Anvar5 часов назад
Кто такой Уткин или что это такое? Бездарь, которая ворчит как баба.