В Таджикистане подорожали некоторые продовольственные товары, в частности мука, которая является наиболее востребованным продуктом для домохозяйств.

В мае этого года зафиксирован рост стоимости некоторых продуктов питания, в частности говядины, сахарного песка, яблок, моркови. Это является сезонным, проходным явлением, сообщает Национальный банк Таджикистана.

Также регулятор отмечает повышение в минувшем месяце стоимости муки первого сорта – на 1,3%.

«Согласно сведениям Всемирного банка, ценообразование на муку с начала нынешнего года имела тенденцию к повышению. В апреле этого года стоимость 1 тонны муки равнялся 213 долларам США, что на 16,1% больше по сравнению с началом года», - говорится в сообщении НБТ.

По данным Агентства по статистике при президенте РТ, один килограмм муки первого сорта в Душанбе в середине текущего месяца стоил 2,90 сомони, в Турсунзаде – 2,86 сомони, в Раште – 3,10 сомони, в Бохтаре – 2,80, в Кулябе - 2,90 сомони, в Худжанде – 2,64 сомони, в Истаравшане – 2,60 сомони, в Хороге – 3,30 сомони.

Мука является основным продуктом питания, потребляемым населением Таджикистана. Согласно данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, каждый таджикистанец в год потребляет свыше 150 килограммов муки.

Для сравнения, один житель республики в год потребляет около 40 кг картофели и картофельных продуктов, 80 кг овощей, продовольственных бахчевых культур и продуктов их переработки, 30 кг фруктов, 15 кг мяса и мясопродуктов, 60 кг молока и молочных продуктов, 14 кг сахара и сахарных продуктов.

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