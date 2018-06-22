В Хатлонской и Согдийской областях прошли тренинги для специалистов кредитных подразделений финансовых учреждений.

Тренинги по бухгалтерскому учету «Анализ финансовой отчетности предприятий» состоялись в городах Бохтар и Худжанд 18 и 20 июня. Мероприятия были проведены в рамках новой Региональной программы малого бизнеса (RSBP) в Центральной Азии, запущенной ЕБРР и Европейским Союзом в Таджикистане в апреле 2018 .

Участниками тренинга стали около 40 специалистов кредитных подразделений финансовых учреждений РТ.

Основная цель семинаров - ознакомить кредитных офицеров финансовых учреждений с базовыми знаниями и навыками, необходимыми им в работе с юридическими лицами, представителями малого и среднего бизнеса.

Также в рамках мероприятия участники ознакомились с основными видами финансовой отчетности, узнали об отличиях бухгалтерской и управленческой отчетности, рассмотрели различные методы учета данных, поговорили о нюансах учета Дебиторской и Кредиторской задолженностей и т.д.

По итогам тренингов участники научились целенаправленно использовать необходимую теоретическую и практическую информацию, полученную от юридических лиц, а также научились быстро и качественно анализировать ее для получения реальной картины бизнеса и принятия оптимального решения по кредиту.

Напомним, что RSBP в Центральной Азии была запущена в Душанбе в апреле 2018 года. Благодаря программе в стране создана платформа для повышения потенциала финансовых учреждений Таджикистана. Ожидается, что платформа постепенно трансформируется в систему онлайн-обучения, которая будет доступна финансовым учреждениям Центральной Азии.

Проект реализуется немецкой консалтинговой компанией IPC (Internationale Projekt Consult GmbH) под руководством ЕБРР при финансовой поддержке Европейского Союза.

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