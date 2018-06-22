“Чистая, доступная вода играет критическую роль в устойчивом развитии и искоренении нищеты и голода», - сказал менеджер Регионального Офиса ПРООН в Стамбуле Герд Трогманн накануне на сессии по наращиванию потенциала, организованной ПРООН совместно с ЮНЕСКО в рамках Международной конференции высокого уровня «Вода для устойчивого развития».

Он подчеркнул важность повышения уровня знаний по водным вопросам с целью консолидации глобальных мер по адаптации к изменениям климата и искоренении нищеты.

«Вода незаменима для развития, здоровья и благополучия человека… В рамках повестки дня до 2030 года важно рассматривать развитие потенциала не просто как технический процесс, как передача знаний или институтов. Развитие потенциала для достижения целей устойчивого развития связано с национальной собственностью и лидерством. Это адаптированные, интегрированные подходы всего общества, включающие в себя более широкий социо-политический контекст», - сказал Трогманн.

Участники панели активно выступили за создание и развитие программ, нацеленных на лиц, принимающих решения, и профессионалов в водных вопросах с целью повышения осведомлённости о важности инвестиций в наращивание потенциала и развитие крепкого международного сотрудничества на высшем политическом уровне.

Они также отметили некоторые программы, в частности программу ПРООН по управлению водой и океанами Cap-Net и Международную гидрологическую программу ЮНЕСКО (UNESCO-IHP), уже работающих в этом направлении на всех уровнях.

ПРООН реализует ряд проектов в Таджикистане, нацеленных на более эффективное и устойчивое использование населением водных ресурсов страны, устранение последствий природных катаклизмов и наращивание способности к адаптации в условиях меняющегося климата.

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