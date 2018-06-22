Бывший футболист сборной Таджикистана и российского «Шинника», тренер, Рахматулло Фузайлов считает, что удивляться некоторым результатам матчей чемпионата мира в России не стоит.

«Нынешний чемпионат мира по футболу принес много сенсаций. И они, думаю, еще будут, - говорит Рахматулло Фузайлов. - Этим и прекрасен футбол. Еще в первом туре Германия неожиданно проиграла Мексике, Аргентина потеряла очки, сыграв вничью с Исландией, также вничью сыграли бразильцы в матче со Швейцарией, а колумбийцы уступили команде Японии. Еще Польша уступила Сенегалу. В общем, было очень много интересных, захватывающих встреч. И даже в тех матчах, где победили фавориты, например, в матчах Испания-Иран, Португалия – Марокко, футболисты проигравших команд показали страстный футбол».

Экс-футболист сборной Таджикистан считает, что сейчас в футбол научились играть все сборные, и поэтому удивляться неожиданным результатам не стоит.

«Сейчас уже ни одна, даже самая сильная команда мира не может добиться легкой победы над сборными, заранее признанными аутсайдерами, в чем мы убедились после просмотренных матчей», - считает Фузайлов.

Он напомнил, что в бытность футболистом, несколько лет выступал в российском чемпионате, и поэтому с интересом следит за играми сборной России на этом мировом первенстве.

«Что сказать, команда Черчесова неожиданно преподнесла приятный сюрприз. Наверное, очень немногие могли предположить, что она сумеет с таким разгромным счетом победит Саудовскую Аравию и затем еще и Египет», - сказал он.

По его словам, в составе россиян ему понравилась игра Саши Головина, натурализованного бразильца Марио Фернандеса, а также «испанца» Дениса Черышева.

«Эти ребята, в общем, и решили вопрос выхода России из группы», - отметил Фузайлов.

Касаясь потенциальных претендентов на призовые места в чемпионате, Фузайлов отметил, что, несмотря на нелегкие матчи, все же более опытные и титулованные сборные смогут пройти турнирный путь до конца.

«Думаю, в решающую стадию чемпионата выйдут сборные Германии, Бразилии, Франции, Бельгии, Англии и Португалии. Испания также в числе фаворитов, но непредвиденная замена главного тренера в ходе чемпионата, на мой взгляд, плохо скажется на результатах команды».

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