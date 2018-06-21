Лето – это солнце, воздух и вода, это время отпусков и путешествий. Люди семьями отправляются на отдых к водоемам. Сезон купания открыт с 1 июня, администрации пляжей позаботились о том, чтобы все зоны отдыха у воды были оборудованы необходимым инвентарём и были безопасны для отдыхающих.

Между тем, отдых может омрачить беда, в которую чаще всего попадают дети. По данным КЧС, за последние несколько дней в результате несоблюдения правил безопасности в водоемах утонули 5 человек, трое из которых - дети.

Позаботьтесь о собственной безопасности! Соблюдайте правила поведения на воде! Посмотрите в нашей инфографике, чего не стоит делать, и как оказать первую помощь тонущему.

Asia-Plus

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus