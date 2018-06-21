17:44, сегодня Автор: Сайрахмон Назриев, специально для Asia-Plus

Сегодня, 21 июня, на городской свалке города Бохтар были уничтожены более 4 тонн просроченных медикаментов и парфюмерных изделий, сообщили в пресс-службе Главного управления Госнадзора здравоохранения и социальной защиты население по Хатлонской области.

По словам источника, 502 наименования или 91,8 тыс. штук медикаментов было сдано в Главное управление для уничтожения 5-ю фармкомпаниями, а 265 наименований были изъяты из оборота в ходе плановых проверок со стороны специалистов управления.

«Все просроченные медикаменты и парфюмерия сожжены на центральной городской свалке города Бохтар, которая расположена на территории города Левакант, в присутствии специальной комиссии», - сообщил источник.

На территории Бохтарского региона Хатлонской области функционируют 395 аптек, 42 из которых являются филиалами фармацевтических компаний.

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