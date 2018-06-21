Выпускник таджикской школы Зикруллох Атамуллоев уже на пороге поступления в малайзийский вуз вдруг передумал, всё бросил и уехал в США. Теперь он выпускник американского университета, основатель крутой компании UnicoАero и резидент бизнес-инкубатора в Кремниевой долине.

О том, как построить свой бизнес в США и как найти инвестиции, Зикруллох рассказал в интервью «АП».

Итак, представьте себе: вы летите в командировку или отпуск, за пару часов до выхода из дома к вам приезжают специальные люди, которые забирают багаж, и в аэропорт вы отправляетесь налегке. Учитывая то, что багаж оформлять не надо, а зарегистрироваться можно и онлайн, в аэропорт не обязательно приезжать за два часа до вылета. Когда вы доберетесь до назначенного пункта, то пройдете мимо карусели с чемоданами, потому что о вашем багаже продолжают заботиться те самые люди, которые забрали его в городе, откуда вы вылетали.

В общем, багаж вам доставят туда, куда вы скажете, и в любое удобное для вас время.

Польза от этой услуги удваивается в случае, если маршрут с пересадками; если перелеты выполняются разными авиакомпаниями, польза утраивается. То есть вы не только не таскаетесь с тяжелыми сумками по незнакомым аэропортам, но и пребываете в абсолютном спокойствии за свои чемоданы. Мечта? Совсем нет – просто отличная идея, которую придумал наш земляк Зикруллох Атамуллоев и которая очень понравилась инвесторам в Кремниевой долине. Теперь он основатель компании UnicoАero, которая занимается багажом авиапассажиров, и в ее долгосрочной стратегии прописано: «Наше видение - это мир, в котором пассажиры будут путешествовать по аэропортам без багажа и получать его только в пунктах назначения».

50 миллионов чемоданов

- Зикруллох, как вообще появилась идея создания UnicoАero?

- Я тогда курировал в Америке компанию, предоставляющую услуги трансфера для иностранных студентов в Вашингтоне. Естественно, часто ездил в аэропорт, и однажды заметил, как дама с детьми и несколькими чемоданами попросила одного из сотрудников аэропорта помочь ей вынести багаж на стоянку. За эту услугу она заплатила около $50. И у меня появилась идея: почему бы не предоставлять авиапассажирам сервис, благодаря которому они не будут сами носить свой багаж? Так и появилась UnicoАero…

продукт, который придумал Атамуллоев Фото из личного архива

- …которую потом поддержали американские инвесторы. Но как и где ты их нашёл?

- Сначала я проводил встречи с инвесторами в Вашингтоне, все они оказались безуспешными. Затем позвонил своим друзьям в Кремниевую долину, чтобы узнать, как там обстоят дела с поиском инвесторов, и они сказали: приезжай, поможем!

Я прилетел в Сан-Франциско и уже на второй день встретился с управляющим партнером Plug and Play Tech Center - компании, которая, например, инвестировала в такие популярные проекты, как PayРal или Dropbox. Моему собеседнику наш проект понравился, он нас поддержал и даже пригласил других соинвесторов. Так из Вашингтона я переехал в Сан-Франциско.

- Какие услуги теперь предоставляет UnicoАero?

- Мы помогаем авиакомпаниям управлять, отслеживать, находить потерянный багаж. Еще у нас есть продукт под названием UnicoBag - то есть мы помогаем пассажирам обойти багажные карусели и получить свои чемоданы уже дома, в гостинице или в любой другой точке, где они пожелают.

Ужин с главой Star Alliance - Джеффри Гохом и старшими менеджерами Фото из личного архива

- А какие успехи?

- Сейчас услугами UnicoАero пользуются пассажиры 15 международных авиакомпаний, но к концу 2018 года мы планируем наладить работу в более чем 30 аэропортах США и 10 международных аэропортах за пределами Америки. Среди наших партнеров такие популярные авиакомпании, как United Airlines, Air China, Etihad Airways, Emirates, Virgin Atlantic, Singapore Airlines и многие-многие другие.

- Есть конкуренты?

- Конечно. У нас есть и прямые, и косвенные конкуренты. Например, компания Airport из Лондона или американская Roadie; есть и местные курьеры, которые доставляют багаж, например в каждом аэропорту есть 2-3 таких курьера, и они полностью работают в автономном режиме.

- Каков оборот рынка доставки багажа в мире?

- Общее количество единиц багажа, который был задержан или затерялся в прошлом году, составляет почти 50 миллионов. Общее количество зарегистрированного багажа в 2017 году - 2,8 миллиарда единиц, а к 2030 году будет уже 7,2 миллиарда.

Общий размер рынка по всему миру составляет около $100 млрд. В общем, есть где развернуться, и мы, например, ориентируемся на 10-30 процентов от всего этого рынка.

«Провал всегда приближает успех на один шаг»

- Как ты вообще попал в Америку?

- После окончания таджикско-турецкого лицея мне хотелось продолжить учиться за рубежом. Я не был отличником, но очень хотел быть успешным, правда тогда еще не знал - в чём. После окончания лицея решил поехать в Куала-Лумпур, чтобы поступить в Университет Лимкоквинг. Но в последний момент мой друг Акобир Ахмедов убедил меня отказаться от Малайзии и ехать в Америку.

Фото из личного архива Команда Unicoaero: Зикруллох - генеральный директор, Тодд Кун - вице-президент по развитию бизнеса, Дуг Столлс - вице-президент по операциям, Мехмет Сен - CTO, Умеджон - друг

Родителям эта идея не очень понравилась, а мне было 17 лет, я был полон энтузиазма и после долгих споров все-таки уехал в Штаты. Поступил в NOVA - колледж в Северной Вирджинии, потом перевелся в Strayer University. Здесь получил степень бакалавра по специальности «управление бизнесом».

- До UnicoАero у тебя были еще какие-нибудь бизнес-проекты?

- Будучи американскими студентами, мы с друзьями пытались работать в разных направлениях и открыли 12 бизнес-проектов. Некоторые из них были успешными, но большинство - провальными. Но все эти шаги помогли мне понять, что провал всегда приближает успех на один шаг.

- Можешь немного рассказать про свою семью?

- Я вырос в скромной семье, полной любви и уважения. Дедушка и отец работали в текстильной индустрии; папа начинал карьеру на текстильном комбинате «Абрешим», затем перевелся в компанию «Джавони» (бренд - «Каррера»), где впоследствии стал генеральным директором, а потом решил уйти на государственную службу. Сейчас он занимает пост заместителя мэра Худжанда.

Что касается моей матери, то у нее серьезная должность - она мать четырех детей. Мама - мой первый учитель: она привила мне любовь к чтению, она вообще очень креативная, ей удается быть в курсе всех мировых событий с помощью своего айпада.

Мои родители всегда старались, чтобы мы посещали лучшие школы города, и это дало свои результаты.

Запуск стартапа требует страсти, а не денег

- Как ты думаешь, обязательно ехать в Америку или Европу, чтобы запустить инновационный проект?

- Находиться в США или Европе - большое преимущество, но не самое главное. Старт бизнеса в Таджикистане не должен означать, что компании необходимо ориентироваться только на рынок нашей страны или нашего региона. Например, такие известные проекты, как Gett, Viber или Waze, были основаны в Израиле, GittiGidiyor – турецкий стартап. Выходит, что, находясь в Таджикистане, запросто можно создать инновационную компанию, и если она будет отвечать мировым трендам, то возможность попасть на глобальный рынок станет просто делом техники.

С другом Акобиром Фото из личного архива

- Кстати, студенческая виза не мешала тебе развивать бизнес в Америке?

- Здесь каждый студент может легально владеть компанией или инвестировать в любые предприятия. Например, американская иммиграционная служба выдает разрешение на работу во время учебы для практических занятий по учебной программе, а после окончания колледжа или вуза любой иммигрант может основать свою компанию и запросить грин-карту или рабочую визу.

Например, я показал, что компания UnicoАero достаточно быстро развивается, и иммиграционный департамент выдал мне визу категории O1 (виза для людей с выдающимися способностями. – Прим. ред.). По этой визе я могу легально работать в Америке и продолжать развивать компанию.

- Как ты думаешь, у Таджикистана вообще есть потенциал инновационного будущего, и что для этого нужно сделать?

- Смотрите: один из главных факторов, который помог, например, Сингапуру стать одной из самых богатых стран в мире, – это образование. Думаю, нам тоже нужно сосредоточиться на образовании, инновациях, новых технологиях. Например, наши предприниматели могли бы открывать бизнес-школы, в которых не только преподавать английский язык, но и рассказывать о том, как стать частью глобального сектора экономики, используя, например, такие платформы как Upwork или Freelancers.

Презентация на выставке Travel Expo в Кремниевой долине Фото из личного архива

Обычно, если я предлагаю молодым людям начать свой бизнес, первое, что они говорят: «Для этого нужны деньги, которых у нас нет». Это очень распространенное заблуждение, которым, к сожалению, страдают молодые люди по всему миру, и все они очень ошибаются. Запуск стартапа требует страсти, а не денег!

- Ты мог бы вернуться в Таджикистан?

- Пожалуй, мог бы. И в этом случае хотел бы работать в сфере образования и инноваций, тесно поработать с нашей талантливой молодежью. Думаю, вместе мы смогли бы что-то изменить.

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