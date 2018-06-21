Федерация футбола Колумбии для перевозки своей сборной по России выбрала Национальную авиакомпанию «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии»).
Авиакомпания перевозит семьи игроков, болельщиков и администрацию команды по городам, где проводятся матчи Чемпионата мира, передает CA-News со ссылкой на страницу в Facebook главного редактора бортового журнала Uzbekistan Airways Бахтиёра Насимова.
При этом Насимов пишет, что в Россию колумбийская делегация также прилетела самолетом Boeing 767 узбекской авиакомпании.
Первый матч сборной Колумбии с командой Японии прошел в Саранске. Играя практически весь поединок в меньшинстве из-за удаления полузащитника Карлоса Санчеса, латиноамериканцы уступили команде Японии со счетом 1-2. Второй матч колумбийцы проведут 24 июня в Казани против поляков, а завершат выступления в группе встречей с соперниками из Сенегала в Самаре 28 июня.
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Alibek5 часов назад
Молодец Узбеки. А Сомон Эйр сидит не чего делать =)))
Миралибек Alibek4 часа назад
А Сомон Эйр в это время перевозит граждан своей страны в города ЧМ со скидкой! =)))